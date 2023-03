GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE – Réunion de mise en place de stratégies contre l’insécurité

Dans le cadre du renforcement des capacités et amélioration de travail, une réunion de mobilisation et action de sensibilisation des différents acteurs et responsables à la base au sein du groupement de la Gendarmerie nationale Boeny, a été organisée à Ankarafantsika vendredi dernier. « L’élaboration de nouvelle stratégie et de nouvelles consignes aux commandants de chaque juridiction est importante », a souligné le commandant de groupement Boeny, Randriamahery Faniry. Le but principal de la réunion était de coordonner l’organisation de toutes les actions de travail entre les brigades et les postes avancés et postes fixes. Ce, pour que les instructions soient bien transmises aux gendarmes travaillant à la base. L’un des objectifs était aussi surtout de renforcer la stratégie de sécurité dans toute la région Boeny. Les consignes du secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie nationale et du commandant de la gendarmerie nationale, en matière de sécurité routière et concernant l’amélioration et la coordination durant les travaux de réhabilitation des routes nationales (RN4-RN6) ont été rappelés aux différents responsables. Les mesures de sécurité seront également renforcées face à la migration massive ou exode rural et aux enfants albinos « ou varira ». Dans les zones frontalières, des stratégies pour lutter contre les vols de bétail seront également mis en place. Tous les commandants des brigades dans la région Boeny, ceux des postes avancés et des postes fixes étaient présents à cette réunion dirigée par le commandant du groupement Boeny.