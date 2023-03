Freddy s’est dissipé.

Freddy ne présente plus de menace. Le vortex résiduel s’est dissipé sur le Mozambique, selon Météo La Réunion, hier. Freddy entre dans l’histoire. Il s’agit d’un système très tenace, avec une durée de vie de plus de quarante jours. Le système s’est formé dans la zone de l’Australie, au début du mois de février, et a fini en Afrique, plus d’un mois plus tard. Il a laissé d’importants dégâts au Sud-Est et au Sud-Ouest de Madagascar, ainsi qu’au Malawi et au Mozambique, qu’il a touchés deux fois. Le nombre de morts s’élèverait à plus d’une centaine, dans ces pays, pour vingt sept décès enregistrés à Madagascar.