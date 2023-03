BASKETBALL- ANKOAY U19 – Les Ankoay débutent par les Américains

L’équipe nationale de Madagascar, Ankoay, aura l’honneur de se mesurer contre celle des États-Unis en match d’ouverture de la coupe du monde de basketball, le 24 juin prochain.

Le tirage au sort a donné son verdict hier à Debrecen en Hongrie pour les Ankoay garçons U19 de Madagascar. À 99 jours du début de la Coupe du monde de basket-ball de la catégorie U19 qui aura lieu du 24 juin au 2 juillet en Hongrie, Madagascar a connu les trois pays adversaires lors de ce mondial. Madagascar évoluera dans le groupe B, à côté des États-Unis, du Liban et de la Slovénie. Les jeunes Ankoay de Madagascar débuteront leur Coupe du monde le 24 juin contre les Américains. Les États-Unis sont premiers mondiaux avec leur dix-septième participation pour cette année 2023. Sur les seize dernières participations, ils ont remporté huit médailles d’or, 3 d’argent et une de bronze. Ils n’ont manqué aucune des éditions précédentes et ils ont remporté le titre mondial à huit reprises, lors de quatre des cinq dernières éditions. Le 25 juin, les Ankoay de Madagascar affronteront les Libanais. Le Liban en est à sa troisième participation à la Coupe du monde. Ce n’est pas une foudre de guerre côté performances sur le plan mondial. Sur le papier, les Libanais sont des adversaires à la portée des Malgaches. Ils se placent au trente-neuvième rang mondial, derrière Madagascar qui occupe le trente- cinquième rang mondial.

Sans complexe

Pour terminer les phases de groupe, Madagascar se battra contre la Slovénie le 27 juin. La Slovénie en est à leur troisième participation dans la catégorie junior et se place dixième du classement mondial. Ce qui attend les jeunes Ankoay de Madagascar n’est pas du tout facile. Le tirage de mardi n’est pas un cadeau. Solofoniaina Raobisaona, parent d’un joueur de l’équipe nationale Ankoay, a expliqué que “c’est un groupe B difficile pour les joueurs malgaches. Mais il ne faut pas partir battus d’avance car nous avons au moins trois grands joueurs capables d’apporter quelque chose pour l’équipe en la personne de Lovasoa Ny Aina Andriantsarafara (2.05m), de Landric Donovan Rakotonana­hary (1.97m) et de M’Madi Mathias (1.98 m)”.

Sur sa première participation à cette joute mondiale, Madagascar est venu en petit poucet et n’aura aucune pression sur ses épaules. La situation de nouveau venu dans la compétition constitue une arme à double tranchant avec le manque d’expérience et l’effet de surprise. Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL, pense que “l’arrivée de nos joueurs à ce stade n’est pas le fait du hasard. Nous méritons notre place car nous sommes passés par diverses étapes en affrontant beaucoup d’adversaires. Il faut jouer sans complexe et sans retenue en donnant au maximum, pour qu’il n’y ait pas de regret”. Et coach Ndranto de continuer: « La préparation est la base de toute réussite ».