ATHLÉTISME – Un semi-marathon se prépare à Tana

La Fédération malgache d’athlétisme (FMA), sous l’égide de son président Domi­nique Raherison d’une part, et Ny Aina Rakotonandrasana, chef de projet partenariat auprès de Telma d’autre part, a donné un point de presse au Campus Telma sis à Andraharo hier. L’objectif était de donner plus de détails et de précision sur la troisième édition de semi-marathon d’Antananarivo, un championnat de Madagascar réservé aux licenciés seniors (de 20 à 34 ans), qui aura lieu le 26 mars prochain dans des rues de la capitale.

Lors de sa prise de parole, Dominique Raherison a expliqué qu’ à quelques mois des JIOI de 2023 qui auront lieu à Madagascar, la FMA organise ce championnat dans un but bien précis, celui de détecter les dix athlètes , 5 hommes et 5 femmes, capables de constituer l’équipe nationale malgache aux JIOI de 2023.

Pour les athlètes masculins un seul athlète est qualifié d’office, Mampitroatse, du Cospn Mahajanga. Il reste donc quatre places et les athlètes qui prendront le départ ce 26 mars donneront le meilleur d’eux-mêmes pour essayer de battre le record de Madagascar en semi-marathon. Chez les dames, deux athlètes sont déjà qualifiées d’office pour les Jeux des îles. Il s’agit de Nathalie Rasoani­rina de CAM Itasy et Nanie Razafindrafara.

Kid’s athletics

Quant à Ny Aina Rakoto­nandrasana, chef de projet partenariat chez Telma, elle a réitéré l’engagement de son entreprise à soutenir les athlè­tes malgaches. Et Dominique Raherison de continuer: “ Avec ce championnat de Madagascar de semi-marathon, la FMA vise à attirer plus d’athlètes étrangers et dans les années à venir, notre objectif est d’instituer le semi-marathon d’Antananarivo en semi-marathon.” Le championnat de Madagascar de semi-marathon s’ouvre pour les catégories d’âge à partir de junior jusqu’à 34 ans et il est réservé aux seuls licenciés. Les vétérans de plus de 35 ans peuvent courir mais leur course n’entre pas pour le titre de champion de Madagascar. Il y aura d’autres distances pour les autres catégories d’âge, appelées courses d’animation, d’une distance de 5 km pour les U18, U20 et moins. Le trajet pour ce championnat de Madagascar de semi-marathon part du stade d’Alarobia vers Tsarasaotra, Ankazomanga, Boulevard de l’Europe Marais Masay, Nanisana, Ambohimahitsy et retour au stade d’Alarobia. Afin d’initier et attirer les enfants au monde de l’athlétisme et les encourager à participer à un activité physique dans un environnement amusant et sécuritaire, des évènements sportifs et des démonstrations de diverses disciplines seront programmés sous l’appellation de « Kid’s Athletics ». Hery Rambe­loson le DTN de la FMA, joint au téléphone, précise: « À cinq mois de la onzième édition des JIOI de 2023 à la maison, ce championnat national est la seule occasion de voir les athlètes de course de fond et de demi-fond à l’œuvre, donc, nous invitons tous les athlètes licenciés à se présenter, pour la détection des athlètes capables de représenter Madagascar aux JIOI».