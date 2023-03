ANTSIRANANA – Un nouveau site pour le marché de friperies de la ville

Un nouveau site, qui abritera bientôt le marché dédié à la fripe , commence actuellement à prendre forme. Une première dans la capitale du Nord. Depuis quelques semaines, le long du boulevard Binao, jusqu’au jardin Cailla, s’est transformé en chantier contenant la construction des quatre cents pavillons de 6m² de chaque, pouvant accueillir les trois cent cinquante marchands de friperie du quartier Rochtock. Ces places sont réparties sur les deux côtés de ce boulevard transformé en sens unique. Selon les estimations du maire de la commune urbaine d’Antsiranana, Jean Luc Désiré Djaovojozara, les travaux sont achevés à plus de 50% et devront se terminer avant le 20 mars prochain. Le processus de transfert de ces commerçants vers ce site est entré dans sa phase active. « Les commerçants pourront bientôt s’y installer puisque les travaux d’aménagement tendent vers leur fin. Ces pavillons seront en leur possession avant le 24 mars prochain » a-t-il affirmé. Tout en souhaitant que les ententes de la municipalité, en premier lieu, sont que le plus grand nombre ait sa place , pour permettre la rentabilité du projet. Il a même ajouté qu’à partir de cette date, aucun marchand de friperie n’aura le droit d’exercer dans les rues, afin d’assurer la viabilité et la rentabilité de ce site . Sinon il sera considéré comme illégal, car un accord est passé entre les marchands et la commune urbaine concernant l’occupation de ce site. La municipalité se veut rassurante et promet de poursuivre la suite des travaux. Visiblement, ces stands respectent les normes de qualité par rapport à l’ancien marché de Rochtock Il est bien de noter au passage que le phénomène friperie se généralise dans la région. De plus en plus de couches sociales s’approvisionnent sur ce marché. Les vêtements de deuxième main venus d’Occident ou de l’Asie sont devenus un vrai business qui prospère sur les ruines de l’économie textile de la région , voire du pays .