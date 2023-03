ANTANANARIVO – Les points noirs des rues de la capitale rebouchés

Étant dans un très mauvais état, treize points noirs du centre-ville seront réhabilités. De surcroît, d’autres quartiers aux alentours en bénéficieront également.

La réparation des nids de poule, via la technique de “point-à-temps” et de manière ponctuelle, s’est poursuivie du côté d’ Isoraka hier après ceux d’Antaninarenina. Au vu des dégradations observées aux alentours de la capitale, treize points noirs ont été annoncés comme à résorber depuis le début de cette semaine par la CUA. “ Après Isoraka, entre autres la rue Gabriel Ramanantsoa et ses alentours. Les travaux vont continuer du côté d’Antanimena, Ambohijatovo, Antsahabe, Antanimora, Analakely, Ambatomena, Behoririka, Petite Vitesse. Nous tâchons de prioriser les travaux progressivement”, indique Bodosoa Razafimandimby, directeur des Bâtiments et Travaux publics auprès de la CUA.

La mise en place des travaux dépend des points à travailler. La bitume sera enrobée à chaud et il sera prêt à l’emploi rapidement. “ Les travaux sont opérés dans les points qui n’ont pas un taux d’humidité élevé. Nous priorisons également les points où le trafic est beaucoup plus nombreux. Les travaux effectués ne durent pas longtemps pour éviter les désagréments liés au embouteillage sur les points à travailler”, enchaîne-t-elle. Les usagers qui ont souffert de la présence des nids de poule sur toutes les rues de la capitale pourront bientôt souffler.

Points urgents

Mis à part le centre-ville, des travaux ont été prévus pour les points noirs où le mauvais état de la route dépasse largement le stade de nids de poule. Des travaux de réfection des rues ont été opérés du côté de 67 ha depuis hier. Il s’agit de l’axe près de l’Aigle noir et du côté d’Ankasina. “ L’objectif est de rendre la circulabilité de ce côté de la rue. Les travaux consisteront à aplanir et à niveler la route”, confie la source. D’autres points en bénéficieront également. “ Mis à part les travaux du côté d’Ankadim­bahoaka et By Pass, la réfection des rues de Mandroseza , Ankadin­dratombo, La Haute, Ambohipo, doit être achevée bien avant le mois de juin”, indique une source auprès du ministère des Travaux publics.

L’organisation de la réhabilitation des rues sera opérée entre les entités concernées, le ministère des Travaux publics, la CUA et la région Analamanga. Le ministre des Travaux publics et le maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) ont tenu une rencontre dans le cadre de ces travaux de réhabilitation des rues de la capitale.