AMPARAFARAVOLA – Des enseignants victimes d’intoxication

Une centaine personnes dont trente-six enseignants ont été victimes d’intoxication alimentaire dans la ZAP d’Andrebakely Amparafaravola.

Après un banquet bien arrosé à l’occasion d’une cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An entre enseignants de la zone d’activités pédagogiques (ZAP) d’Andrebakely Nord-Amparafaravola, ce sont les maux de ventre, diarrhées et vomissements. La fête a eu lieu samedi dans une grande salle catholique. « Nous étions quatre-vingt-seize à avoir cotisé au festin, puis huit étaient absents. Nous avions cinq invités…Certains ont apporté les restes non consommés à leurs familles. Ce qui a augmenté le nombre de victimes avoisinant les cent personnes », rapporte Kelly Randria, assistant du président du volet social des enseignants de la ZAP d’Andrebakely Nord. « Cent est trop exagéré. Ce n’est pas du tout vrai. Nous avons fait une enquête et pouvons le prouver. Nous avons attendu jusqu’à hier [ndlr : mardi], mais six patients seulement sont passés [ndlr : au centre hospitalier de base, niveau II]. Des comprimés leur ont été donnés », explique un médecin joint par téléphone. « Au total, trente-six malades ont été recensés auprès des hôpitaux publics et privés. Ils ont pu rentrer après les soins nécessaires », assène la gendarmerie du poste avancé de Vohimena, responsable de la circonscription.

Mayonnaise

Les enseignants se sentaient encore parfaitement bien à la fête. Certainement dû à la mayonnaise, la pathologie a progressé lentement. Les élèves ont été surpris lorsqu’ils n’ont pas vu leurs instituteurs, lundi. « Dimanche, il y en a déjà beaucoup qui sont allés à l’hôpital. Ma femme est également touchée le lendemain. Chacun a rejoint son médecin. Ceux présentant une forme grave ont pu être soignés dans des cliniques. Du sérum leur a été administré. D’autres préfèrent l’automédication. J’ai dû alerter le médecin inspecteur et ai eu une réponse favorable sur la gratuité des soins », explique Kelly Randria. « Le cas des collègues loin dans la brousse me fait pitié. Des directeurs d’école ne se sont toujours pas remis actuellement », ajoute-t-il. Les enseignants n’ont pas engagé des traiteurs. Ils ont cuisiné eux-mêmes les repas, ce samedi-là.