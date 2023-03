AMBOSITRA – Une personne meurt de la peste bubonique

La peste représente encore une menace. Une personne a succombé de la peste bubonique à Ambositra. Elle a été inhumée, mardi, en respectant le protocole des enterrements dignes et sécurisés des personnes décédées de la peste. La situation serait maîtrisée. Le village dans lequel est survenu ce décès a été désinfecté. Les personnes qui sont entrées en contact avec cette victime ont bénéficié d’un traitement prophylactique. « Notre objectif est d’éviter la propagation de la peste. Pour le moment, il n’y a pas d’autres malades qui présentent les symptômes de la peste. », indique une source sur place. Les habitants des foyers pesteux, notamment ceux des hautes terres centrales, sont invités à maintenir leur vigilance, et à continuer la lutte contre les rats qui transmettent cette maladie à l’homme, à travers les puces. Ce mois de mars et le mois d’avril sont encore favorables à la transmission de cette maladie. L’amoncellement d’immondices, les feux de brousse, attirent les rats et les poussent à quitter leur habitat naturel pour se rapprocher des villages. En cas de symptômes suspects, à savoir de la fièvre, des ganglions, des maux de tête, des frissons, il est urgent de consulter un médecin dans les centres de santé de base (CSB) dans lesquels les traitements sont gratuits. La peste peut entraîner la mort lorsqu’elle n’est pas traitée à temps.