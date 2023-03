Actualité d’une vieille Monographie (suite)

La «Monographie de la Région d’Antananarivo» commanditée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, en juin 2003, fêtera cette année ses vingt ans. De nombreuses données auront considérablement changé entretemps qui attendent une actualisation des outils de décision, à l’attention des décideurs. Cette monographie concerne les deux régions (Imerina Central et Itasy) que couvrait alors la Direction Inter-Régionale du Développement Rural d’Antananarivo : 25.647 km2 représentant 43,7% de la superficie du Faritany et 4,4% du territoire national. Il y a vingt ans, 30% de la population de l’ensemble Imerina Central et Itasy vivaient déjà dans la Capitale où la densité de la population est passée de 6.638 à 8.443 habitants par Km2, entre 1993 et 2001.

La situation ici dépeinte concerne la période 2001-2002. Entretemps, le pays aura traversé les deux crises politiques de 2002 et de 2009. On peut malheureusement craindre qu’une actualisation des données ne dessine un paysage encore plus sinistré qu’il y a vingt ans.

L’absence de décentralisation est illustrée jusqu’à la caricature par la situation de l’Enseignement supérieur : si une formation de Licence en Droit existe à Antananarivo dès les années 1950, il faudra attendre 1977 pour que l’unique Université (de facto) d’Antananarivo ne soit secondée par des Centres Universitaires Régionaux dans les cinq autres chefs-lieux de Faritany. En 2001-2002, parmi les 20.000 étudiants des six Universités de Madagascar, 14.244 étaient inscrits à Antananarivo où 65% du corps professoral enseignait en permanence.

Enseignement général

L’ensemble Imerina central/Itasy est dotée de 3.969 établissements scolaires publics et privés tous niveaux confondus dans l’enseigne­ment général à part l’enseignement supérieur. Ces établissements se répartissent dans l’ensemble de la région à raison de 331 établissements par sous-préfecture et 22 par commune en moyenne. 82 % de ces infrastructures sont destinées à l’enseignement primaire et 14% à l’enseignement secondaire niveau II. On compte par ailleurs en moyenne 12 Lycées ou enseignement secondaire niveau II par sous-préfecture mais la répartition est très dispersée.

Les effectifs scolaires dans la Région comptent 679.336 élèves durant l’année 2001-2002 dont 55 % suivent l’enseignement dans le secteur public et 45 % dans le secteur privé. Les élèves de l’enseignement primaire représentent 77 % de l’effectif, 18% se trouvent dans le niveau secondaire premier cycle et 5% dans le niveau secondaire second cycle. Les établissements d’enseignement public représentent 48% des infrastructures scolaires.

Les infrastructures dans la formation primaire sont réparties de façon assez équitable dans la Région tandis que les lycées sont fortement concentrés à Antananarivo Renivohitra et ses environs.