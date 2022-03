Soanierana, dimampolo taona lasa

Misy madilana tsy maintsy notentenana ny Mamalan-kira «Soanierana efapolo taona lasa» (28 febroary 2022). Indro, ny Zokilahy Andrianaivoarivony Rafolo, Mpampianatra-Mpikaroka eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, mijoro ho vavolombelona mitantara ny teny Soanierana tany amin’ny taona 1973. Mariho tsara ny iniany soratana : «Ankadilanana», fa tsy Ankadilalana, i zay tena hevi t r ’io hady manapa ka ny dilana nifanohizan’Antananarivo sy Ambohijanahary fahiny. Ny SIDEMA, mamarana ny fitanisany, dia vao nofoanana tanteraka tamin’ny voalohandohan’ity taona 2022 ity.

(Andrianaivoarivony Rafolo) : Misaotra indrindra fa mahaliana aok’izany ilay lahatsoratra, « tsy mamalankira » velively! Lasa fisainana aho matetika fa tokony ho « Taratasy mampisaina » na « Taratasy » no anaran’ny lahatsoratra soratan’ise amin’ny teny gasy ! Fa iverina amin’i Soanierana aho.

Mpiasan’ny Tafika Frantsay tao amin’ny SMB («Service du Matériel et des Bâtiments») ny raiko nanomboka 1950 ka hatramin’ny fandehanany nisotro ronono t@ taona 1973. Miaramila afaka izy (nanao an’i Djibouti 1946) no niditra tao ary entiny mankany am-piasany izahay telo lahy zanany indraindray na asainy mitsena azy rehefa mirava izy, ohatra ny sabotsy. Anisan’ireo mba mahafantatra kely an’i Soanierana izany aho.

Momba ny « fanatovantovanana » ny Fiangonana Katôlika, dia aretin’ny kristianina io: mihamaro ny ondry dia hitarina ny trano fiangonana ! Aretin’ny Prôtestanta FJKM koa io fanitarana trano fiangonana io: hitan’Ise ve ny nanjo an’Ambatovinaky Lôterianina sy Ankadifotsy FJKM, raha tsy hanondro afa-tsy ireo ho ohatra? Lasa tsy nisy endrika!

Momba ireo trano fivarotana: tsy resahin’Ise ny fivarotan’Ingahy Rahamefy (fangalan’ny Dadanay entana ilain’ny tokantrano mandritra ny iray volana, soratana anaty karine, ary aloha vola rehefa mandray karama!). Ireo entana ireo indrindra no nahatonga an’i Dadanay miantso anay hitsena azy. Trano gasy kelikely io fivarotana io tamin’ny voalohany dia noravana, nosoloina môderina tato aoriana: trano ankavian-dalana raha ho eny Fiadanana, tsy lavitra ny lalana midina mankeny @ Descours et Cabaud/arabe Ratsimandrava ankehitriny ;

Momba ny bus: ligne 1 (SOCOTRA) miainga Ampasampito Gare Routière de l’Est, mandalo Rasalama, Andravoahangy Ambony, Antaninandro, Tsiazotafo, Soarano, Avenue, Tonelina Garbit, Mahamasina, Gerb’Or, LTGC, miakatra Ankadilanana (jereo tsara ny nanoratako an’io !), mihazo ny avenue Labigorne (lalana pavé), mandalo Fiadanana ary miafara eo Soanierana : amin’io rond-point lalana efatra mihaona io (lalana avy Fiadanana, lalana mankany Tsimbazaza Marohoho [mandalo ny FJKM Soanierana], lalana avy any Ankadimbahoaka [zotra tokana tokoa io!] ary ny lalana midina mankany amin’ny RN 7 mamonjy ny Descours et Cabaud).

Rehefa namboarina ny fitaterana teto an-drenivohitra dia lasa Ligne 13, miainga avy eo Analakely (fanitsin’ny SARAFI teo no fiantsonany) no mankany Soanierana, mandalo Anosy (lalana Mohamed V ankehitriny) sy Mahamasina, LTGC, miakatra an’Ankadilanana, mandeha lalana pavé Labigorne, dia tonga Soanierana.

Misy fifanjevoana kely ny kartie amin’Ise : ny misy ny Paositra sy ny Parking eo akaikiny ary ny Toby RTS ankehitriny, dia TENA MBOLA FIADANANA fa tsy isan’i Soanierana tsy akory ; jereo anie ny anaran’ny biraon’ny Paositra eo ê !

Momba ny lalan-kely « maimbo ampy…olona amboa toetra » : raha vao lalan-kely misy takontakona, kihon-dalana, dia efa amanizana ! « Olona amboa toetra hoe » ? TSIA ! Rehefa tena dinihana akaiky sy lalina ny tranga dia tsy « toetran’amboa » no fisehony fa fivarinana na fiverenana ho biby tsotra izao : amin’ny teny frantsay dia hoe «ces êtres ont perdu leur humanité pour revenir à ou regagner l’ANIMALITE. Ils ne sont plus « humains » qu’en apparence». Hita tsara koa io fivarinana/fiverenana io amin’ireo « mifaninana » amin’ny amboa eny ambony dabam-pako lehibe (poubelles) na eo amin’ny loto sy fako manodidina ny dabam-pako : inona no mbola maha-OLONA an’ireny r’Ise ? «Ils ont perdu toute dignité, ne savent plus ce qu’est la honte: on peut être pauvres mais rester humains»… Lasa lavitra sy filôzôfika ny resaka !

Momba ny « Service des Bâtiments et Matériels » : efa nahitsiko tery ambony fa Service du Matériel et des Bâtiments (SMB) no izy, sampandraharahan’ny Tafika Frantsay nisahana ny resaka trano sy fitaovana, indrindra fa ny fiara. Tsy resahin’Ise fa misy vavahady « kely » ampiasain’ny mpiasan’ny SMB miditra miasa sy mivoaka hody amin’ny lalana mampitohy an’Ankadimbahoaka amin’i Soanierana iny, eo ampovoavoany eo, vavahady vy miaraka amina tohatra vy. Ny mpiasan’ny SMB mantsy dia nomen’ny Tafika Frantsay zotran-dalamby azy manokana : miainga Garan’i Soarano amin’ny 5.30 maraina (miditra amin’ny 6.00 ry zareo fahizay !) dia mihazo ny Garan’i Soanierana. Avy eo ry zareo, dia miakatra moramora ny lalankely ary mivoaka eo amin’ny arabe avy any Ankadimbahoaka ; dia mamonjy ilay tohatra vy ary ary miditra ny vavahady : avy hatrany dia ao antokontanim-piasana ! Dia rehefa mirava amin’ny 2.00 tolakandro koa (adiny valo no miasa, 6.00-14.00 afatsy ny sabotsy, miasa adiny 7 sy 30 minitra, mirava amin’ny 13.30), dia mamonjy io vavahady vy eo andrefana eo dia midina lalan-kely mamonjy ny Gara Soanierana. Azon’Ise an-tsaina, rehefa tonga ny Repoblika Malagasy, dia very izany « tombon-tsoa be » izany ka dia lasa nandray bus ny mpiasa…

Tao amin’ny Ateliers Auto ny raiko no niasa (niaraka tamin-dry Victor Solo, mpanakanto amin’ny hira [Teo an-doham-pasanao ry Dada, ohatra] sy teatira [Ranavalona III sy ny Jeneraly Gallieni, ohatra] dia nitsinjara ho « Échelons » ry zareo : tao ny « Forge-Tôlerie-Soudure » (FTS) nisy an-dry Victor Solo ; tao ny « Garnissage » mpanao capitonnage; tao ny mpanamboatra môtera (4e Echelon); ny « Électricité », ny « Peinture » sy ny sisa : variana ery ny boay kely mijery ny toeram-piasan’ny Dadany! Rehefa mba mitondra fiara i Dada (Traction 11 Normale io!), dia avy any Ankadimbahoaka no miakatra, dia mihazo ny CEMESS Soanierana ary miditra ny vavahady vy lehibe. Indraindray izy omen’ny manamboninahitra Vazaha lasantsy ! Dia afaka mandeha mitsangantsangana lavidavitra ny fianakaviana ! Tsy miasa mandritra ny vola aogositra ny SMB (congé groupé) ary dia mikatona tanteraka.

Rehefa tsy SMB intsony ny anaran’ny toeram-piasana dia lasa Parc et Atelier des Travaux Publics (PATP) : adinon’Ise io vanim-potoana io ! taorian’ny PATP, dia « niverina » ho miaramila ny toeram-piasana dia lasa ECMAR : mbola tadidiko tsara ireo manamboninahitra Frantsay sasantsasany nitondra ny SMB : Commandant Robert (mpitondra Opel Rekord fotsy, nentiny avy tany Orléans), Capitaine Léger, mpitondra Peugeot 403 «à boîte de vitesses de 404» ! Ny fiara namboarina tao amin’ny SMB hitako dia Peugeot 202, 203, 403, Citroën Traction, Types 23 sy 45 (kamiao ireo!), ny Jeep, ny Command-Car, ny kamiao Dodge sy GMC, ny blindés AM Ferette… «Ah ! Souvenirs de petit garçon intéressé par les voitures !».

Ny ampahan’ny SMB dia lasa SIDEMA, orinasa mpanamboatra angadinomby sy fitaovana ho an’ny fambolena, namboatra bisikleta koa.