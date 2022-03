Malversations à la CNaPS – Le DG et le PCA incarcérés

Après un ajournement, les six accusés dans l’affaire de malversations financières à la CNaPS ont comparu devant le parquet du PAC, hier. Tous sont placés en détention préventive.

La détention préventive. C’est la décision du procureur après la comparution des six personnes accusées dans l’affaire de malversations financières au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), au parquet du Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, hier. Le dossier est pris en main par un poids lourd du PAC. Le couperet est tombé peu après 21 heures.

Dans la liste des accusés qui ont pris la direction de la maison centrale d’Antanimora, figurent Mamy Rakotondraibe, directeur général (DG), de la CNaPS et Joachim Frédéric Laborde, président de son conseil d’administration (PCA). Trois autres membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont, également, sur le banc des accusés et ont été placés en détention provisoire suite à la comparution au Parquet du Pôle anti-corruption d’Antananarivo.

Le dernière personne qui complète l’effectif à six accusés est un responsable d’une société commerciale impliquée dans le dossier ayant déclenché la procédure judiciaire. Les six prévenus sont inculpés pour “détournement de deniers publics, abus de fonction, acceptation de cadeaux illicites et blanchiment de capitaux”. Des charges lourdes au regard du cadre juridique de la lutte contre la corruption et des délits financiers. Ce qui a amené à la décision de placement en détention préventive, puisque la politique pénale est l’intransigeance contre la grande corruption.

Un septième accusé à l’étranger

Cette nouvelle affaire de malversations financières au sein de la CNaPS, après celle qui a amené à la condamnation de Raoul Rabekoto, son précédent directeur général, a démarré il y a trois semaines. Des factures et des documents financiers ont alors atterri sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux rapportent des honoraires et indemnités faramineux de hauts responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cette nouvelle affaire éclaboussant la CNaPS a pris une tournure judiciaire lorsque le Bureau indépendant anti-corruption (B IANCO ), a ouvert une enquête au sujet d’une vente de terrain suspecte.

Dans la dernière ligne droite de ses investigations, le BIANCO a convoqué les six prévenus précédemment cités pour enquête, en début de semaine dernière. Ils ont été placés en garde à vue, jusqu’au déferrement du dossier, le jeudi 11 mars. Le vendredi 12 mars cependant, Mamy Rakotondraibe a effectué une sortie médiatique où il fait part de son retour au bureau, à la direction générale de la CNaPS. Dans cette publication d’un média en ligne, il concède avoir été entendu par le BIANCO, sans plus.

Dans la foulée de cette sortie médiatique du directeur général de la CNaPS, le 12 mars, le BIANCO a publié sur son site les grandes lignes du dossier concernant la CNaPS, sur lequel il a investigué. “Des cas d’enrichissement illicite perpétrés par des hauts responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), cas par ailleurs, largement commentés sur les réseaux sociaux, ont été dénoncés au BIANCO”, indique d’entrée le communiqué du Bureau anti-corruption, sis à Ambohibao, ce jour là.

Le Bureau d’Ambohibao ajoute, “(…) les investigations du BIANCO ont permis de déceler un achat de terrain d’une superficie de 9 700 m², dont le vendeur et en même temps propriétaire n’était autre qu’un membre du conseil d’administration de cet établissement. Consenti par le premier responsable de cet établissement après l’aval de son instance délibérante, cette vente illégale disproportionnée, un prix exorbitant de 12,5 milliards d’ariary (…), a permis à certains membres et dirigeants de la CNaPS de bénéficier d’une commission de 1,3 milliards d’ariary versée, après partage, dans leurs comptes bancaires respectifs”.

Selon les précisions, il y a un septième accusé dans cette affaire d’abus financiers happant des hauts responsables de la CNaPS. Ce septième larron est le membre du conseil d’administration qui est le propriétaire du terrain de près de 10 hectares, qui coûte 12,5 milliards d’ariary. Absente lors des enquêtes préliminaires et durant les comparutions de ses co-accusés, cette personne est actuellement recherchée. Elle serait à l’étranger, d’après les explications.