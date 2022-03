Iavoloha – Priorité à l’éradication de la faim

Andry Rajoelina, président de la République, a reçu Cindy McCain, ambassadrice des États-Unis auprès des trois agences des Nations unies pour l’alimentation, à savoir l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Cette rencontre au palais d’État d’Iavoloha, a été l’occasion pour le président d’affirmer que les priorités de l’Etat sont toujours d’éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes et atteindre l’autosuffisance alimentaire. Le rendez-vous d’hier était ainsi l’occasion pour les deux parties de discuter du renforcement de la coopération avec les États-Unis mais également avec ces trois agences des Nations unies pour l’alimentation.