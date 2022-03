Gouvernement – Rudes marchandages autour du remaniement

Prévue hier, la présentation du nouveau gouvernement n’a finalement pas eu lieu. Pour cause de négociations et de tractations compliquées, le rendez-vous est décalé pour ce jour, sauf nouveau revirement.

Un accouchement difficile. L’expression est classique, certes, mais elle résume la situation, s’agissant du remaniement du gouvernement. Alors que l’ensemble de l’opinion publique s’attendait à connaître le nouvel effectif gouvernemental, hier, cela ne s’est finalement pas fait. Un ajournement de 24 heures a été décidé. En cause, les négociations, des tractations et des réflexions ont encore été en cours jusqu’en soirée.

Sauf nouvelle hésitation ou nouvelle complication des discussions sur les décisions à prendre et les choix à faire, le nouveau gouvernement devrait être connu ce jour, en milieu de journée. L’annulation d’un rendez-vous diplomatique du président de la République, prévu au départ pour 10 heures, ce jour, peut être indicatif. Contrairement aux précédents remaniement, il est probable qu’il n’y ait pas de cérémonie de présentation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Ici encore, sauf changement de plan, l’annonce devra être faite par le biais d’un communiqué de presse. Le nouveau gouvernement siégera, ensuite, en Conseil des ministres dans l’après-midi. Selon les explications, ces incertitudes sont causées par «des bras de fer sur les décisions politiques à prendre», dans ce remaniement. Les discussions sur le sujet se sont poursuivies à l’Arena Ivandry, siège des Oranges, jusqu’à hier en fin d’après-midi.

Il y a l’idée d’une ouverture du gouvernement pour des alliés politiques, autres que ceux qui sont membres de la coalition présidentielle. Un point qui, au final, aura obtenu le feu vert du camp Orange, étant donné que la prochaine élection présidentielle fait partie des enjeux de la composition du nouveau gouvernement. Le fait que Tinoka Roberto Raharo­arilala, ministre des Trans­- ports et de la météorologie, mais également, un cador du parti «Tanora Malagasy vonona» (TGV), se trouvent dans l’œil du cyclone compliquerait la donne, toutefois.

Un point d achoppement

La polémique au cœur de laquelle le minis tre Raharoarilala s’est retrouvé a créé une tension et même des scissions au sein du gouvernement et a déclenché le processus de remaniement. Les ténors du parti TGV ont avancé que s’il fallait l’évincer du gouvernement, il faudrait donc une redistribution totale des cartes et non pas juste des réajustements. Le parti présidentiel a réclamé «un changement du gouvernement». Ce qui implique, un nouveau Premier ministre.

Cette option d’un changement du gouvernement a été posée sur la table depuis le week-end. D’après les indiscrétions, le cas de Christian Ntsay, Premier ministre, constituerait le point d’achoppement dans la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Un courant au sein de la majorité souhaite une nouvelle figure à Mahazoarivo. Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, est même entrée directement dans les discussions en coulisses. Le cas du ministre Raharoarilala divise, en effet, le camp Orange.

Lundi, toutefois, la question semble avoir été réglée. Ceci, après une rencontre entre le président de la République et le bureau politique du TGV, en présence du Premier ministre Ntsay. À l’issue de cette rencontre, il a été indiqué que le nouveau gouvernement sera présenté le lendemain, soit hier. Seulement, le rendez-vous n’a pas eu lieu et a été reporté, ce jour, sauf nouveau contre-temps. D’autres voix parlent de l’éventualité d’une rallonge du temps de cogitation jusqu’à ce week-end. Cela pourrait être une porte ouverte à un changement du gouvernement. Il y aura assez de temps pour le processus de désignation d’un nouveau Premier ministre.

Selon l’alinéa 2 de l’article 54 de la Constitution, le président de la République «met fin aux fonctions du Premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste». L’alinéa 1er de cette disposition prévoit, cependant, «le président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale», sans pour autant préciser qu’il soit nécessaire que les députés siègent en session.