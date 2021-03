Université d’Antsiranana – Vers un enseignement hybride

L’Université Nord d’Antsiranana (UNA) qui n’est jamais en manque d’innovation pense déjà à la formation hybride. La formation physique sera combinée à la formation à distance.

La formation hybride permet à tous les étudiants de suivre leurs cours quelles que soient leurs positions géographiques et celle du professeur grâce au développement d’un cours en formation hybride. L’université définit la formation hybride comme étant un système de formation qui comprend, en proportion variable, des activités de formation offertes en présence physique des étudiants et de l’enseignant ainsi que des activités de formation à distance.

Selon les explications du Président de l’UNA Justin Ratsaramody, un cours hybride tend à s’éloigner d’un modèle traditionnel où les étudiants sont rassemblés chaque semaine dans une même salle de cours pour une période de trois heures pendant toute la durée d’une session.

« Dans un cours hybride, le temps passé en salle de cours est réduit, mais jamais entièrement éliminé. Son organisation comprend minimalement un certain nombre d’activités et de séances à distance » a-t-il affirmé, lors du lancement du projet intitulé «Hybridation de la Formation en Eau et Assainissement à l’École Supérieure Polytechnique d’Antsiranana » ou FHYBREAU, qui s’es t tenu à l’Hôtel de la Poste.

En fait, il s’agit exactement d’un projet pilote dont la thématique est exclusivement axée sur la formation en Eau et Assainissement à l’École Supérieure Polytechnique. En effet, il concerne la préparation des diplômes de Master1 et Master2, plus précisément d’un diplôme d’ingénieur qui durera un an, jusqu’en décembre 2021.

Le Président a également indiqué que l’eau et l’assainissement ont été choisis car premièrement les dirigeants de l’établissement sont conscients des problèmes d’eau à Madagascar quand elle est insuffisante ou lorsqu’elle est trop. Deuxièmement, il a constaté que dans de nombreuses villes de Madagascar, les rues sont toujours victimes d’inondation lorsqu’il pleut. Ce qui provoque la pollution, l’épidémie et perturbe également les moyens de subsistance et la vie socio-économique de la population. D’où la nécessité d’un assainissement urbain.

Compétences

De ce fait, il va en quelque sorte servir d’expérimentation en formation hybride dont on tirera, à l’issue du projet, les conclusions pertinentes pour réussir l’hybridation des formations étendues aux autres parcours, mentions et établissements de l’UNA.

Pour ce faire, une Cellule Permanente d’Encadrement de formation hybride est déjà mise en place pour accompagner les enseignants et les étudiants. Les membres de cette cellule, spécialement sélectionnés pour leurs compétences dans les formations MASSED de l’année dernière, sont pleinement opérationnels.

Pour une petite anecdote, en juin 2020, AUF-BOI ou l’Agence universitaire de la Francophonie – Bureau Océan Indien, a lancé un appel d’offre pour l’hybridation de l’enseignement supérieur. Après soumission, l’Université d’Antsiranana a été retenue et a conclu le 21 décembre 2020 avec l’AUF une convention selon laquelle cette dernière lui accordait un soutien pour le projet FHYBREAU. Et la signature de cette convention a eu lieu le 21 décembre 2020 entre les deux parties.

Le budget de ce projet FHYBREAU est de 175 millions d’Ariary dont la somme de 67,5 millions d’ariary , soit 15 000 euros, est un don de l’AUF. Cette université a, également , bénéficié de support technique de la part de cette agence.