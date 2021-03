Tourisme – Les exploitations d’agence de voyages suspendues

«Les autorisations d’ouverture et d’exploitation d’Entreprise de voyage et de prestations touristiques (EVPT) pour la catégorie de licence A regroupant les agences de voyages De même que pour la licence C pour les entreprises de prestations touristiques spécialisées, entreprises de location de voitures, de bateaux de plaisance, et d’autres matériels et équipements, sont pour le moment, suspendues » explique une responsable de la direction des appuis aux investissements touristiques du ministère en charge du Tourisme. Le contexte de pandémie entraînant la fermeture des frontières est a lier directement à cette décision.

Les nouveaux demandeurs d’agréments touristiques ont afflué durant les trois jours du « Tsenaben’ny fizahantany » à Antaninarenina.