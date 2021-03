Microfinance – Lancement officiel du Chatbot « AINA »

Une trouvaille plus qu’importante. Dans le cadre de sa mission pour promouvoir l’inclusion financière à Madagascar. Et poursuivant son ambition de capitaliser sur les opportunités offertes par l’ère du numérique pour développer la portée de ses activités, et faciliter l’accès aux services financiers. Une innovation sur le secteur des services financiers à Madagascar, « Aina » est le tout premier Chatbot permettant le traitement des demandes de crédits et demandes d’ouverture de compte épargne, directement sur Facebook Messenger, basée sur une interaction instantanée et intuitive par le biais de conversations automatisées, gérée par le Chatbot qui délivre des réponses personnalisées et adaptées au besoin du client.

Force est de constater que Facebook Messenger est actuellement l’outil de messagerie instantanée le plus utilisé à Madagascar, avec 2,8 millions d’utilisateurs enregistrés en 2020 sur le territoire national, d’où le choix de la PAMF de développer le Chatbot « Aina » qui vient élargir le canal de distribution numérique de ses services financiers. Disponible 24h/24h et 7/7 jours, le Chatbot « Aina » répond également aux différentes demandes d’informations relatives aux produits et services financiers de la PAMF, et facilite aussi la localisation des agences PAMF et reçoit les différentes requêtes des clients et prospects pour satisfaire au mieux leurs attentes.

Collectes

Rappelons que la PAMF est une Institution de microfinance de dépôt et de crédit du réseau Aga Khan Agency for Microfinance (AKAM) faisant partie du Réseau Aga Khan Development Networks (AKDN). Implantée à Madagascar depuis 2006, la PAMF possède actuellement 14 agences réparties dans les régions Analamanga, Atsinanana, Boeny, Diana, Sofia et Itasy.

Avec pour mission principale de réduire la pauvreté à Madagascar en luttant contre l’exclusion économique, la PAMF effectue des activités de collectes de ressources et d’octroi de crédit, offrant une large gamme de produits adaptés aux besoins des individus, ménages, agriculteurs, éleveurs, commerçants, et entrepreneurs, et accompagne également les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les clients institutionnels et entreprises.

Étant pionnière de la digitalisation dans l’industrie de la microfinance à Madagascar, avec une orientation stratégique axée sur le numérique qui a débuté en 2017, la PAMF dispose aussi du service financier numérique « m-kajy », qui est une offre totalement numérique disponible 24/7 jours, via le menu USSD d’un portable avec un compte de mobile money, et ayant ainsi permis à des milliers d’utilisateurs d’accéder à des nanoprêts instantanés et d’épargner à tout moment, sans avoir à se déplacer.

Cette initiative d’avoir déployé le Chatbot « Aina » sur Facebook Messenger vient ainsi renforcer la stratégie de proximité de la PAMF à travers la digitalisation, qui démontre sa volonté de lutter contre l’exclusion financière à Madagascar.