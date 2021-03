Meurtre à Andohatapenaka – Des détrousseurs éventrent un boucher

Crime odieux à Andohatapenaka. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 19h30, Tafitasoa Rakotonirina, un jeune boucher de vingt-cinq ans, a été froidement tué par des détrousseurs. Ses bourreaux lui ont ouvert le ventre à coups d’arme tranchante. Un autre coup létal a par ailleurs laissé une affreuse blessure au niveau de son orbite.

Curieusement, les tueurs n’ont rien dérobé au défunt. Des petits billets ainsi qu’un téléphone portable ont été retrouvés dans ses poches lorsque la dépouille a été conduite à la morgue de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). D’après les déclarations de ses proches, le défunt n’était pas en possession d’une importante somme d’argent. S’attendant à trouver un pactole, les malfaiteurs l’ont tué de sang froid.

La boucherie où travaillait Tafitasoa Rakotonirina est sise à Ankazomanga. En début de soirée après le travail, il allait regagner son foyer à Andohatapenaka lorsqu’il s’est retrouvé nez-à-nez avec une escouade de détrousseurs.

« Tafitasoa rentrait toujours à pied. Il était à environ un kilomètre de sa maison lorsqu’il a été attaqué », confie Eddy Andriamahaly, son beau-frère.

A l’entendre, le défunt boucher était en train de passer un coup de fil à sa femme lorsque les bandits ont surgi de nulle part.

Insécurité

« Durant leur communication téléphonique, il a eu le temps de dire à son épouse qu’il était cerné par des bandits et puis après la ligne était coupée », poursuit le beau-frère de la victime.

Rongée par l’inquiétude, la femme du défunt a prévenu des personnes de son entourage pour qu’elles aillent à la rencontre de son mari. À leur arrivée sur les lieux, le jeune chef de famille gisait dans une mare de sang. Bien qu’il avait déjà rendu l’âme, les individus venus à son secours l’ont évacué à l’hôpital. Lors de sa prise en main au service des urgences, les médecins ont confirmé qu’il avait déjà succombé. C’est alors que le corps a été placé à la morgue où une autopsie a été pratiquée dans la matinée d’hier.

La sécurité est devenue très précaire sur la rocade reliant Ankazomanga et la route digue d’Andoha­tapenaka. Embusqués dans le noir, les malfaiteurs peuvent bondir sur leurs proies à tout moment. Ce sont les piétons isolés qui en font les frais le plus souvent mais il arrive que ces truands s’attaquent aux motards et même aux automobilistes en bloquant la route ou en jouant aux ivrognes au beau milieu de la chaussée pour obliger les victimes à s’arrêter.

Les funérailles de Tafitasoa Rakotonirina se dérouleront demain à Amoronnakao Manjakan­driana.