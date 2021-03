Manifestation estudiantine – Trois étudiants arrêtés à Vontovorona

Trois étudiants de l’école supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona ont été arrêtés, hier, pendant une manifestation estudiantine à Vontovorona. Ils revendiquent la sortie du calendrier de paiement de cinq mois de bourses d’étude. Ils ont jeté des pierres aux passants et à des éléments de force de l’ordre, ils ont mis des blocs de pierre sur la route qui relie Vontovorona et Alakamisy Fenoarivo, ils ont brûlé des pneus sur la chaussée. Les forces de l’ordre ont fait monter ces trois étudiants dans leur véhicule pour les emmener à la brigade de Fenoarivo, selon une source. « Ils ont commis des infractions, en jetant des pierres sur des véhicules et des passants et en bloquant la circulation. C’est la raison pour laquelle, ils ont été interpellés » indique une source auprès de la gendarmerie.

Vendredi, ces étudiants ont lancé un ultimatum de 24 heures à l’endroit du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l’obliger à sortir ce calendrier.

Ce délai étant écoulé, les étudiants sont de nouveau descendus dans la rue pour mener une nouvelle manifestation. « Nous avons eu comme promesse de sortir ce calendrier, à la fin du processus de digitalisation. Le processus étant terminé, le calendrier n’est toujours pas sorti », se plaint un étudiant.

Médiateur

Le président de l’association des étudiants de la Polytechnique à Vontovo­rona, qui jouerait le rôle de « médiateur », affirme que « ces étudiants refusent d’attendre bien que les processus de paiement de ces bourses d’études sont en cours ». La revendication dégénéra en échauffourée entre forces de l’ordre et étudiants.

Devant ces multiples manifestations estudiantines à l’université d’Antana­narivo, le président de l’université d’Antananarivo, le professeur Mamy Ravelo­manana, appelle au calme. « Cette année universitaire que nous avons commencé au mois de novembre, va bientôt se terminer. Nous devons l’achever. Pour cela, les agitations doivent cesser », lance le président de l’université devant la presse, hier, en fin d’après-midi, à l’issue de la réunion du conseil scientifique de l’université.

Il précise que l’université n’est pas le principal responsable du paiement des bourses d’études. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que les processus de digitalisation ne sont pas encore achevés, qu’il y a encore des contrôles et des vérifications à faire, avant la distribution de ces quatre mois de bourses d’études.