Lutte contre la malnutrition :: L’usine Nutriset sur les rails

Des solutions impactantes. C’est ce que la première dame, Mialy Rajoelina, souhaite apporter au Sud de Madagascar, pour appuyer la lutte contre la malnutrition. Elle y contribuera, en implantant une usine qui permettra de fabriquer des produits nutritionnels à Taolagnaro. Les produits seront distribués aux enfants qui souffrent de la faim.

Mialy Rajoelina, présidente de l’association Fitia a signé, hier, une convention de partenariat avec la Fondation Mérieux et le groupe Nutriset, pour lancer ce projet de grande envergure. « C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur, car il permettra aux enfants dans le Sud de sortir de la malnutrition: ce projet sauvera des vies », lance-t-elle, dans le cadre de cette signature de convention qui s’est tenue à l’hôtel Novotel à Ivandry, hier.

Ce projet a vu le jour, car le président de la République, Andry Rajoelina et Alain Mérieux, président de la fondation Mérieux, ont convenu de collaborer dans le domaine de la lutte contre la malnutrition dans le sud, en novembre 2019.

Laisser mourir

« La fondation a décidé pour la première fois de son histoire à Madagascar, d’agir dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, avec notre partenaire mondial, le groupe Nutriset. Car comme le dit notre président Alain Mérieux, on ne peut pas se contenter de soigner les gens, puis les laisser mourir de faim », indique Pascal Vincelot, directeur des opérations, auprès de la fondation Mérieux.

Cette fondation finance le container-usine conçu et fabriqué par Nutriset. Le groupe Nutristet appuiera l’équipe Fitia dans la production. « Nous travaillerons au maximum avec une formule à base de matière locale, à la fois, pour répondre aux habitudes alimentaires des enfants, être sûr que les enfants aiment le produit, mais également, pour participer au débouché économique, par les filières agricoles de la région Anosy et Androy. Nous sommes convaincus que ce projet va assurer la prise en charge de la lutte contre la malnutrition dans le sud, pour que les enfants puissent davantage aller à l’école, et puissent mieux apprendre grâce à la nutrition. Ainsi, demain, ils vont pouvoir participer au développement de leur pays », conclut Faustine Lescanne-Malo, directrice PlumpyField, auprès du groupe Nutriset.

Un million de repas chauds à distribuer

L’association Fitia de Mialy Rajoelina, le Programme alimentaire mondial (PAM) et Orange solidarité ont signé une convention de partenariat, hier, pour servir des repas chauds à six mille enfants dans les régions d’Anosy et Androy. Un million trois cent quarante mille repas chauds seront distribués dans le cadre de ce partenariat, que l’Orange solidarité finance à hauteur de 183 millions d’ariary. En parallèle à cette action, six cent quarante tonnes de riz, vingt tonnes de farine enrichie et deux cent soixante-dix tonnes de légumineuses seront distribuées à deux mille trois cent personnes, dans ces régions.