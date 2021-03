Épidémie – Cinq nouveaux morts de la Covid-19

Cinq personnes sont décédées du coronavirus récemment, d’après le bilan quotidien des statistiques sur la Covid-19 hier. La vigilance est de rigueur.

La Covid-19 fait de nouvelles victimes. Cinq personnes sont décédées, d’après le bilan quotidien des statistiques sur la Covid-19 à la chaîne de télévision nationale, hier. Ces décès se répartissent comme suit : quatre ont été enregistrés dans la région Atsinanana, et un dans la région Ihorombe. Avec ces nouveaux décès, Madagascar enregistre un cumul de trois cent trente-quatre décès, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, en mars 2020.

Les décès affluent depuis la fin du mois de février. Trente-quatre décès sont déclarés, depuis le 27 février, les vingt-quatre sont recensés, depuis le 5 mars. « Cette hausse des décès est évidente. Personne ne se préoccupent plus de la maladie et ne respecte plus les gestes barrières. Par ailleurs, les malades ne viennent à l’hôpital, que lorsqu’ils présentent les symptômes de la forme grave de la maladie. Souvent, c’est trop tard », indiquent des médecins.

En hausse

Avec ce relâchement des gestes barrières, les cas graves pris en charge à l’hôpital sont en hausse. Quatre vingt-huit patients qui développent la forme grave de la maladie sont hospitalisés, à la date du 14 mars. « L’hospitalisation est nécessaire, lorsque le patient présente les symptômes de la forme grave du coronavirus. Il a, notamment, besoin d’oxygène car le virus anéantit les poumons. Et c’est, souvent, la principale cause du décès », explique la professeure Nicole Rakotoarison, urgentiste au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Elle invite les personnes qui présentent les symptômes du coronavirus à aller dans des formations sanitaires, en cas de symptômes suspects. Le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de santé auprès du ministère de la Santé publique, rappelle que les diabétiques, les personnes âgées, celles qui souffrent de l’hypertension et de maladie chronique, les obèses sont les plus vulnérables à cette maladie.

Analamanga tient, toujours, le nombre record des nouveaux cas. Quatre vingt huit sur les cent cinq nouveaux cas à la date du 14 mars sont localisés dans la région d’Analamanga. Les autres nouveaux cas sont recensés dans les régions de Diana, de Boeny, de Vakinan­karatra et d’Analanjirofo.