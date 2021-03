Enseignement supérieur – La Covid-19 fait plusieurs victimes dans les universités

La population universitaire atteinte de la maladie du coronavirus est en hausse. Huit personnes ont été testées positives à la Covid-19 à l’université d’Antananarivo, la semaine passée. « Deux enseignants, trois personnels administratifs, dont l’un qui développe la forme grave de la maladie, et des étudiants sont porteurs du virus à l’université », affirme Pierre Ravelo­nandro, vice-président de l’université d’Antananarivo, hier.

La plupart de ces malades appartiendraient au département de Socio­logie, aux facultés de la Polytechnique et de l’Agrono­mie. « Les départements dans lesquels des cas ont été détectés, sont fermés entre sept à quinze jours », enchaîne Pierre Ravelonandro.

Angoisse

D’autres étudiants et enseignants de l’université d’Antananarivo ont déjà choppé ce virus de Covid-19.

Dans d’autres universités, des décès sont recensés. Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l’enseignement supérieur (SECES) rapporte les décès de trois personnels de l’université de Mahajanga, de trois personnels de l’université de Toliara et un enfant d’un enseignant-chercheur de l’université Antananarivo, dans un communiqué, à la date du 15 mars.

Des enseignants éprouvent un sentiment d’angoisse. « La situation est flippante. Les salles, comme l’amphithéâtre par exemple, n’ont aucune aération, alors qu’il y a des milliers d’étudiants », lance une source.

L’université d’Antananarivo n’a pas l’intention ni de fermer l’université ni de suspendre les cours, malgré cette hausse des cas. Le SECES appelle à la mobilisation de tous pour endiguer cette épidémie. « Nous faisons appel à tous les responsables étatiques et sans distinction à prendre leurs responsabilités et à prendre des mesures le plus vite possible », peut-on lire dans ce communiqué du SECES.