Ankatso – Les militaires entrent au campus

Des étudiants de la faculté des Sciences procèdent à une manifestation pour revendiquer leurs bourses d’études. Les forces de l’ordre interviennent.

Il est midi trente à Ankatso, hier. Des militaires entrent dans le campus universitaire d’Antananarivo, lors de la violente manifestation des étudiants de la faculté des Sciences. Quatre étudiants en sortent blessés. « Les étudiants ont insisté à poursuivre la manifestation, alors que les forces de l’ordre ont été déjà à l’intérieur du campus universitaire. En voyant cela, elles ont jeté des bombes lacrymogènes pour nous disperser. C’est là que quatre de nos camarades ont été blessés, touchés par ces bombes, probablement », indique une porte-parole des manifestants. Deux de ces blessés seraient hospitalisés à l’urgence du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHU JRA).

Le président de l’université d’Antananarivo, le professeur Mamy Ravelomanana affirme ne pas avoir levé la franchise universitaire. « Cette décision n’est pas la mienne. C’est auprès des forces de l’ordre que vous devriez demander pourquoi ils sont entrés dans l’enceinte de l’université! », répond-t-il à notre question sur la levée de la franchise universitaire. Les forces de l’ordre ne peuvent pas y intervenir, sauf accord du recteur de l’université.

Droits

Les forces de l’ordre se justifient: « La présidence de l’université n’a pas pris des mesures pour maintenir l’ordre public dans le campus universitaire, pendant cette manifestation. Nous ne pouvons pas laisser ces étudiants perturber l’ordre public et bafouer des droits fondamentaux. Ils n’ont pas respecté la liberté de circuler d’autrui, ils ont détruit des biens publics et privés, ils ont jeté des pierres à l’encontre des personnes qui circulaient sur la route d’Ankatso, quitte à les blesser. Il ne s’agissait plus d’une simple manifestation pour faire une revendication. C’était du trouble à l’ordre public », lance le commandant de groupement de la Gendarmerie d’Analamanga, le colonel Anicet Andrianarivelo.

Ces étudiants de la faculté des Sciences ont manifesté pour revendiquer le paiement de cinq mois de bourses d’études et de l’équipement.

« Nous en avons besoin pour acheter des polycopies, pour payer nos déplacements, pour acheter à manger. L’argent que nos parents nous envoient n’est pas suffisant pour assurer toutes nos charges! », lancent ces étudiants. Ces étudiants ne comptent pas en rester là. Ils font même appel aux étudiants des autres facultés pour grossir leur rang. Ils donnent rendez-vous à Ankatso, ce jour, pour une nouvelle manifestation.