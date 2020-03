Peinture – Vero Raharijaona évoque la nature dans toute sa splendeur

En exposition à l’Is’Art galerie à Ampasanimalo jusqu’au 3 avril, l’artiste peintre Vero Raharijaona dévoile, sous le thème « Reflets », vingt fresques qui transcrivent ses émotions sur la nature qui l’entoure. Le vernissage s’est tenu vendredi soir en présence de sa famille et de ses proches.

« Promenade », « La danse des arbres », « Hymne à la nature », entre autres, composent cette exposition. Chaque œuvre porte un nom lié à la nature, un sujet de prédilection de Vero Raharijaona qui se laisse guider par ses émotions après une bonne séance de ballade. « Tous les après-midis, je me promène dans la nature pour m’inspirer. Chaque matin, je fais une séance de méditation qui me donne une boule d’énergie. Ensuite, je m’adonne à la peinture. J’éprouve un certain apaisement en sortant de mon atelier. Voilà, en général, mon rythme quotidien », confie-t-elle.

Les couleurs tendres et les formes abstraites dégagent un romantisme sur chaque tableau. « Par rapport aux hommes, les femmes éprouvent beaucoup plus de sensibilité envers la nature. Vero Raharijaona avec ses acryliques sur toile, ses peintures à l’huile, et ses pastels, invite à un bon moment d’évasion, et parallèlement à la sauvegarde de l’environnement qui constitue une grande source d’inspiration pour beaucoup d’artistes », constate Faratiana, admirative devant les réalisations de l’artiste.

Cette énième exposition de Vero Raharijaona détermine son attachement à la peinture qu’elle pratique parallèlement avec une autre activité au sein d’un ministère à Madagascar. « Pendant cette deuxième étape de ma carrière, je projette d’aider les enfants dans l’éducation artistique », formule-t-elle.