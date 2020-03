Importation de PPN – L’État crée un organe de contrôle du marché

En prévision de possible inflation face aux contextes de pandémie mondiale, l’Etat envisage de renforcer les contrôles sur le marché par la création du SPM.

Opérationnel d’ici le mois prochain, le State Procurement of Madagascar (SPM) aura un statut de régulateur sur marché local de manière à prévenir les tentatives de spéculations perpétrées par certains opérateurs en profitant du contexte de pandémie. L’annonce a été faite, samedi dans le grand marché d’Anosibe par la ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, à l’occasion d’une descente du staff du ministère pour marquer la célébration de la journée mondiale de la protection des droits des consommateurs. « Le SPM n’accaparera pas la totalité du marché de l’importation de produits de première nécessité. Il agira plutôt sur la régulation et le contrôle de ce marché » explique Lantosoa Rakotomanga, ministre de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat.

Par exemple, le SPM n’importera du riz que lorsque les opérateurs habituels ne pourront pas suivre le rythme de consommation de la population. L’organe étatique agira ainsi en complémentarité avec le rôle des importateurs tout en contrôlant les actions de ces derniers. Selon le ministre, une quinzaine d’opérateurs partagent une grande part du marché d’importation de PPN dans toute l’île.

Revirement

Ces opérateurs ont déjà été passés en revue par le ministère. Le SPM interviendra en cas de défaillance. L’État a mis en place le SPM, pour intervenir sur le marché en cas de forte inflation. Cet organe se chargera de l’importation directe de plusieurs produits sensibles au pouvoir d’achat des consommateurs, notamment les produits pétroliers et les PPN. Mais le circuit de distribution sera assuré par les distributeurs agréés. Le SPM passe ainsi de statut de principal importateur à un simple organe de régulation de marché.

Il représente une alternative face aux abus de position dominante de certains opérateurs. « Que ce soit en matière de carburant ou de produit, de première nécessité, un système de concurrence devrait être observé. Le monopole d’État ou privé engendre toujours des dérives», déplore un importateur de riz et de PPN basé à Toamasina.