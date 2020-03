Corruption et détournement – Quatre inspecteurs des Pêches jetés en prison

Cinq fonctionnaires ont été placés en détention préventive. Ils sont poursuivis pour racket d’une somme de trente millions d’ariary et de détournement de soixante-six sacs de trépang saisis.

Du fil à retordre, huit personnes ont été traduites devant le Pôle Anti-Corruption (PAC) avant-hier pour corruption et détournement de produits saisis. Quatre inspecteurs des pêches et un opérateur économique chinois ont été jetés en prison. Trois autres suspects, à savoir deux fonctionnaires du ministère des Pêches et un autre Chinois sont, pour leur part, placés sous surveillance judiciaire. Les trois individus ont alors bénéficié d’une mise en liberté provisoire. C’est tout un tissu de subterfuges qui a été porté au grand jour. Les concombres de mer saisis ont été pêchés illicitement à Maromandia Anala­lava, dans la région Sofia lorsqu’ils sont tombés dans les mailles des filets de la surveillance de pêche.

Les trépangs interceptés étaient conditionnés dans soixante-six sacs en polyéthylène tissé. À la lumière des enquêtes menées par la gendarmerie, qui a mis à nu une affaire de corruption suivie de détournement de marchandises, les propriétaires des concombres de mer en question ont été rackettés par des fonctionnaires du ministère de la Pêche.

Aberrante avidité

D’après les informations reçues, ces derniers auraient empoché trente millions d’ariary de pot-de-vin pour étouffer l’affaire. La cargaison a été, de ce fait, envoyée à Tana pour être vendue à un acheteur sis à Ambohipo lorsque la gendarmerie a découvert le pot-aux-roses.

Le 6 mars dernier, une camionnette de marque Mercedes Sprinter à bord de laquelle étaient chargés les soixante-six sacs de trépang, a été immobilisé sur la RN4, à la hauteur d’Ambomiadana Ampanotokana, lors d’un contrôle routier. En fouillant les papiers, les gendarmes ont relevé des irrégularités. Le produit a été, de ce fait, saisi et une enquête plus approfondie a été ouverte. En remontant l’origine de la cargaison, les enquêteurs ont découvert qu’elle avait déjà été saisie à Analalava par la surveillance des pêches mais a pu continuer sa route.

L’étau s’est resserré autour des quatre inspecteurs des Pêches, des deux fonctionnaires du ministère de tutelle ainsi que des deux Chinois mouillés dans cette affaire.