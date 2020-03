Coronavirus – Avancée irrépressible de la pandémie

Plus de six mille morts enregistrés. Le nombre de contaminés du coronavirus a dépassé les cent cinquante mille, dans les cent trente sept pays touchés.

Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé les six mille morts hier, notamment à cause d’un bond des cas en Espagne, tandis que les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient à travers le monde.

Au total, six mille trente six personnes sont officiellement décédées du Covid-19 – sans doute beaucoup plus en réalité – pour cent cinquante neuf mille huit cent quarante quatre cas recensés dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vers 13h30 GMT.

La Chine reste le pays avec le plus grand nombre de morts (trois mille cent quatre vingt dix-neuf), mais c’est désormais en Europe que l’épidémie progresse rapidement, avec mille neuf cent sept décès dont mille quatre cent quarante-et-un en Italie et deux cent quatre vingt huit en Espagne, pays les plus touchés du continent.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Europe, qui voit ses systèmes de santé mis à rude épreuve, est «l’épicentre» de la maladie.

Progression

Ces dernières 24 heures, l’Espagne a enregistré deux mille nouveaux cas et une centaine de décès supplémentaires. (…) Devant la progression de la pandémie, fermetures, restrictions de déplacements et annulations d’événements continuaient d’être annoncées en cascade, la plupart des pays cherchant à se protéger en s’isolant toujours plus.

L’Allemagne va ainsi fermer partiellement, à partir de ce matin, ses frontières avec la France, la Suisse et l’Autriche.

A Rome, «toutes les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique des fidèles», selon le Vatican, de même que les audiences générales du pape jusqu’au 12 avril. (…)

Hors d’Europe, les mesures se durcissent également. L’Iran, troisième pays le plus touché au monde, a annoncé cent treize décès supplémentaires (sept cent vingt quatre morts au total, treize mille neuf cent trente huit cas).

Point de départ de l’épidémie, la Chine semble l’avoir désormais surmontée, faisant état hier de seulement vingt nouvelles contaminations…