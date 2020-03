Boxe – The Number One : Parfait Rakotonindrina en démonstration

Le double champion du monde en savate boxe, Parfait Rakotonindrina (1997-1999) a disputé trois combats, d’exhibition ce samedi lors du « The Number One ». Il a organisé cet événement spécialement dans le cadre de la célébration de ses quarante ans de pratique des boxes de différents styles. Malgré l’âge un peu avancé, il reste toujours très actif et dynamique sur le ring. Parfait, déjà grand père, célèbre aussi, ce lundi ses cinquante ans. «Je suis très content de pouvoir encore monter sur le ring. Je veux tout simplement inciter les jeunes à s’entrainer régulièrement et à garder en permanence la forme pour les compétitions » a-t-il conseillé.

L’annulation de la venue et de la participation des combattants étrangers suite à la note ministérielle a un peu assombri l’événement. Au lieu des rencontres internationales, vingt-quatre combats de défi et d’exhibition de boxe anglaise, savate, kick, boxe chinoise, kempo, MMA et self défense se sont tenus sur place. En boxe anglaise, Parfait a combattu en premier Marc Razafindrabe du club Cheminots. Ce dernier est un grand champion de la catégorie -54kg coq. Il compte cinq médailles d’or dont une en Afrique et les autres aux Jeux des Îles et à la zone 7. Le combat est prévu « arrangé » mais au fil du round, les coups sont devenus de plus en plus réels avec beaucoup de techniques. En savate boxe française, Parfait a affronté Bary Rafarason du BCT Tanjombato qui est vice champion du monde de la discipline. Et en kick-boxing, il a défié Rija Fanomezantsoa du Cospn, champion de l’océan Indien 2010. «J’ai essayé de démontrer ma spécialité en savate, le chasser bas qui est toujours efficace en savate » souligne l’initiateur de The Number One. Pas très satisfait de cette première Édition, Parfait promet la tenue d’une deuxième édition cette même année.