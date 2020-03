AS Saint Michel Judo – 60 ans : Retrouvailles des différentes générations

Le club Saint-Michel souffle ses soixante bougies. Une messe, suivie d’une exposition des photos relatant les soixante ans du club a marqué le coup d’envoi de la célébration du soixantième anniversaire de l’Association sportive Saint Michel judo, ce samedi au collège Saint Michel à Amparibe. La journée a été aussi marquée par un déjeuner dansant qui a réuni les membres judokas et dirigeants ainsi que quelques invités.

Eric, président du comité d’organisation des événements dans la cadre de la célébration. Concernant les prochaines activités, un tournoi sous forme de jeu dédié aux jeunes poussins et benjamins est prévu du 21 au 23 mai, en marge de la fête du collège. Une autre compétition par équipes pour les élites et Masters est aussi programmée au mois de septembre, cette fois réservée aux combattants confirmés et vétérans. Et en dernier lieu, une soirée de gala qui se tiendra le 31 octobre bouclera en beauté la célébration.