Abel Anicet Andrianantenaina – « On observe un mois de chômage »

L’international malgache a posté une vidéo, ce weekend, pour parler de la situation actuelle sur le coronavirus. Comme les autres championnats en Europe, celui de Bulgarie est aussi suspendu.

À l’arrêt. À l’instar de tous les pays, la Bulgarie a décidé de suspendre également son championnat en raison de la pandémie de coronavirus. Et ce, pour une durée d’un mois à compter de ce weekend. Abel Anicet Andrianantenaina a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, pour évoquer la situation actuelle.

« On avait un match important à jouer ce weekend. Une rencontre contre le deuxième du classement général. Mais elle a été annulée », a regretté le milieu de terrain du Ludogorets.

La formation de Razgrad occupe actuellement la première place du classement. Elle est créditée de 55 points. Derrière, le Levki de Sofia se trouve au deuxième rang avec 46 unités. Les deux clubs devaient s’affronter dans le cadre de la 25e journée.

Mais le duel au sommet de la First League est donc reporté. Et comme pour les autres championnats sur le Vieux Continent, la date de la reprise n’a pas encore été définie.

Aucun joueur professionnel n’a encore été testé positif au Covid-19, en Bulgarie. La fédération a quand même pris cette décision pour pallier une éventuelle contamination et aussi pour se conformer à la position de l’UEFA.

« Pour la suite, on verra »

« Le championnat de Bulgarie a été suspendu pour une durée d’un mois. On ne jouera aucun match durant cette période. On effectuera uniquement des séances d’entrainement », a rajouté l’inter­national malgache. « C’est une longue histoire. On connait tous la situation actuelle… On n’y peut rien. C’est la décision de la fédération. Pour la suite, on verra », a-t-il conclu.

Si les championnats des différents pays sont arrêtés, c’est également le cas pour les compétitions internationales. Abel Anicet devait disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, avec la sélection malgache, à la fin de ce mois de mars. Les Barea devraient croiser le fer avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, à cette occasion.

Mais ven­dredi, la Confé­dération africain 0de football (CAF) a décidé de reporter ces échéances.