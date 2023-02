VULGARISATION AVIRON – Création d’un aviron à Mahajanga bientôt

Tel était le but de la visite du président de la Fédération malagasy d’aviron ou sports de canoë-kayak, Mouhidine Mohamad et son équipe, mardi dernier, au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, à son bureau au bloc administratif d’Ampisikina. « Les compétitions et courses d’aviron permettent d’apporter une très bonne visibilité à la ville. Mais surtout de développer le secteur économique et touristique. Techniquement, le village touristique est adapté pour accueillir des compétitions d’aviron. Nos ancêtres étaient venus à Madagascar par les pirogues et nous sommes adroits dans la discipline. Nous pourrons exploiter ce sport nautique vu les potentialités de la plage à Mahajanga», a expliqué le président de la fédération. « L’Aviron intéressera beaucoup nos jeunes qui côtoient beaucoup la mer. Nous possédons surtout l’endroit idéal pour pratiquer ce sport nautique. La région sera le partenaire de la fédération malagasy d’aviron », a promis le gouverneur. Toutefois, le pouvoir d’achat des rameurs locaux ne les permettra pas d’acheter un canoë haut de gamme de norme internationale à 8000 euros, utilisé dans les compétitions internationales. Le gouverneur a sollicité d’ajouter une catégorie adaptée à la réalité locale sur l’aviron à Mahajanga pour débuter les compétitions. Ce à travers les pirogues traditionnelles qui existent à Mahajanga. « Le comité olympique malagasy a déjà approuvé cette éventualité. Car, le coût des équipements constitue un frein pour le développement du sport », a ajouté le président de la Fédération. L’aviron fait partie des sports nautiques. Il fait partie des quarante-trois disciplines olympiques, depuis la création des Jeux olympiques en 1896.