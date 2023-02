VIOLENCES – Un Français échappe à un mandat d’arrêt

Du grain à moudre. Un ressortissant français a échappé à son mandat d’arrêt, alors qu’il a été conda-mné à un an d’emprison- nement ferme, une peine assortie de dommages et intérêts de 15 millions d’ariary, suivant un jugement rendu le 2 décembre 2021. Il a été inculpé de violences psychologiques, mentales et physiques, des infractions correspondant aux violences basées sur le genre, tranchées en audience correc-tionnelle. Pourtant, il n’a jamais croupi un seul jour en prison. Et à présent, il fait l’objet des plaintes réciproques dans d’autres affaires.« Nous mandons et ordonnons à tous huissiers ou agents de la force publique qui en seront requis de l’arrêter et de le conduire à la maison centrale d’Antanimora, de le recevoir et le retenir en état de mandat d’arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné », pouvait-on se renseigner auprès du tribunal de première instance d’Antana-narivo. Lors de son exécution en décembre 2022, le mandat confié à la gendarmerie de Mandrosoa Ivato a été refusé par le Français qui s’en remet entièrement à un protecteur au sein du parquet. Il est toujours en liberté.