Un Tanzanien arrêté avec de la marijuana

Mardi, à l’aéroport de Nosy Be, les douaniers ont arrêté un Tanzanien avec neuf kilos et cent soixante-seize grammes de marijuana. La drogue a été dissimulée dans sa valise et détectée par le scanner. Il a débarqué avec un vol d’Ethiopian Airlines en provenance d’Addis-Abeba. Enquête en cours.