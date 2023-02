TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR J100 – Mirindra Razafinarivo battue au deuxième tour

Mirindra Razafinarivo, après avoir participé au circuit junior J60 de Bloemfon­tein, où elle a atteint les quarts de finale en simple et les demis en double, enchaîne le circuit junior en Afrique du sud. Du 13 au 17 février, la jeune joueuse de tennis malgache a participé au circuit ITF junior J100 de Bloemfontein, en Afrique du Sud. Par rapport au premier circuit J60, elle n’a pas eu de chance cette fois-ci car elle est tombée face à une adversaire plus forte qu’elle. Elle a été battue au deuxième tour en 2 manches 5/7 1/6 par la Sud-Africaine Erin Mckenzie, tête de série numéro 5 du tournoi. Durant le premier set, la jeune Malgache a su répondre aux divers assauts menés par Erin Mckenzie. Les deux jeunes femmes se sont r endues coups sur coups jusqu’à cinq jeux partout. Sur sa sixième mise en jeu, notre Mirindra nationale a commis trop de fautes directes dont son adversaire n’a fait que profiter, pour faire un break au bon moment. Menant sur sa mise en jeu pour boucler le premier set, Erin Mckenzie n’a pas tremblé. Elle a bouclé le premier set en 7/5. Le second set n’a été qu’une simple formalité pour la joueuse sud-africaine. Mirindra Razafinarivo n’a pas réussi à entrer dans son match face à l’agressivité de son adversaire, que ce soit en coup droit ou en revers. Erin Mackenzie a été expéditive, bouclant le second set par 6/1 en moins de 37 minutes. La Sud-Africaine a été intenable et elle a réussi son coup sans problème pour se qualifier en quarts face à la Britannique Marelle Raath, tête de série numéro 1. Au premier tour, Mirindra Razafinarivo a écarté sur sa route la Sud-Africaine Donna Le Roux en 2 sets 6/2 6/3. « Une rencontre internationale apporte toujours son avantage pour les raquettes malgaches. Elle apporte de l’expérience et la pluralité des rencontres relève automatiquement le niveau de nos porte-fanions. Je profite de l’occasion pour attirer l’attention de l’État, qui doit venir en aide aux athlètes et parents car assister à des rencontres internationales exigent toujours de gros moyens financiers, surtout que les athlètes ont le niveau pour constituer l’équipe nationale », confie Mandresy Rasolonjanahary, parent d’un joueur de tennis. Le niveau était très relevé en présence d’athlètes venant des États-Unis d’Amérique, la Grande Bretagne, l’Espagne, le Danemark, la France, l’Afri­que du Sud, et le Zimbabwe.