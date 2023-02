SANTÉ – Des kits d’urgence de base distribués aux sinistrés

Après le passage de Cheneso, des réponses d’urgence en matière de santé ont été opérées dans les régions touchées. C’est le cas des régions de la partie Ouest dont Boeny en fait partie. Pour pallier aux problèmes de santé et prendre en charge les sinistrés, des kits d’urgence ont été déployés. Il s’agit de vingt kits d’urgence de base composés de médicaments pédiatriques et de consommables destinés à couvrir les soins de vingt mille personnes. Ces kits dureront à peu près de 3 mois. Dans la région Boeny, les interventions d’urgence en matière de santé ont été effectuées auprès des sites “ Marovoay est le district qui a enregistré le plus de sinistrés dans la région Boeny. Nous avons effectué des prises en charge au niveau des sites d’hébergement des districts de Mahajanga 1 et 2 et dans le district de Mitsinjo”, livre le Docteur Hoasy Solange, Directeur régional de la Santé Publique dans la région Boeny. Durant la période de cyclone, la grippe et les toux ont gagné du terrain.Le déploiement des intrants est assuré par l’Unicef, dont l’objectif est que les enfants reprennent rapidement les bancs de l’école et ce à travers les soins de proximité Parallèlement, huit mille personnes issues de deux mille ménages dont les maisons ont été inondées ou détruites et ayant bénéficié de moustiquaires. Pour le cas du paludisme, la région Boeny en enregistre encore un faible taux notamment dans le district de Mahajanga I. Toutefois les autres districts connaissent une augmentation de ce taux. “ On note une hausse dans les districts de Soalala, Mahajanga 2 et Ambatoboeny, néanmoins aucune alerte n’a été annoncée”, enchaine le DRS.