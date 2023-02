PROJET “DIGITAL SKILLS” – Six mille jeunes à former au numérique

Un coup d’accélérateur pour un projet en gestation. La Société financière internationale, IFC, en collaboration avec le cabinet Mercer et l’entreprise Code H ont envoyé ses collaborateurs pendant deux semaines, avec l’accompagnement du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, MNDPT. Ils vont rencontrer les acteurs de l’écosystème numérique de la capitale et des quelques écoles d’ingénieurs régionaux. Ces rencontres visent à recueillir d’une part les besoins des différentes entreprises numériques en pleine croissance et savoir quelles difficultés ont-elles à aller chercher des talents sur le marché de l’emploi Malagasy. D’autre part, ces rencontres ont pour objectif l’élaboration des contenus des curriculas qui seront utilisés pour former les jeunes au numérique afin qu’ils puissent acquérir les compétences nécessaires au besoin de chaque organisation. Les délais de l’élaboration des curricula de formation et du catalogue de cours destinés à être enseignés seront disponibles à partir du mois de juin 2023 afin d’être distribués aux différents centres de formations Malagasy qui dispenseront les formations. «Former les jeunes au numérique : une mission essentielle pour le ministère en charge du développement numérique pour réduire le taux de chômage chez les jeune» explique un des promoteurs. Pour Tahina Razafin­dramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des postes et des télécommunications de Madagascar, «ce projet est une opportunité pour valoriser le capital humain de Madagascar. En effet, le principal atout de Madagascar est la jeunesse de sa population. Les jeunes de moins de 25% représentent environ 64% de la population et une partie de celle-ci appartient désormais à la génération Z. Une génération qui est née alors que les technologies de l’information et de la communication sont déjà bien installées. Parmi cette force vive à capitaliser, 6 000 personnes seront formées, une priorité pour la jeunesse et les femmes mais également pour les employés du secteur public et du secteur privé». Plusieurs modules de formations seront dispensés en l’espace de deux ans pour assouvir la demande dans les métiers informatiques: le développement de logiciels, l’architecture en nuage, l’ingénierie des données et la cybersécurité.