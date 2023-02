MALADIE PROFESSIONNELLE – Le stress apparaît chez de nombreux travailleurs

Le stress au travail augmente. Il peut favoriser des problèmes psychologiques et sanitaires, s’il n’est pas géré.

Le stress devient un problème fréquent, en milieu professionnel. Des psychologues et des médecins des Services médicaux inter-entreprises (SMIE) ont détecté de nombreux cas. «Le stress au travail et les risques psychosociaux sont en passe d’être reconnus comme une maladie professionnelle, au niveau mondial», a déclaré, hier, Manitra Hervé Andrianaly, directeur général de l’Association médicale inter-entreprises de Tananarive (Amit), qui fête ses 60 ans d’existence, cette année. Ainamalala Razakandrainy, psychologue, affirme que la plupart des travailleurs qui viennent le consulter souffrent du stress au travail, en plus des problèmes personnels qui les font venir chez elle. «Certains d’entre eux sont déjà au stade de burn-out (ndlr : épuisement professionnel)», indique-t-elle.

Ces problèmes psychologiques générés par le travail peuvent se présenter par le manque de motivation, la fatigue, les troubles de l’humeur, l’agressivité ou l’irritabilité, l’anxiété. «Si le problème persiste et n’est pas pris en charge, il peut entrainer des maladies mentales», note le Dr Désiré Rakotonirina, chef de Département technique de l’Amit. Outre les problèmes psychologiques, le stress peut, également, favoriser des problèmes de santé, à savoir, l’hypertension artérielle, et donc, le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC), certaines maladies cardiaques, le surpoids.

Les causes du stress au travail sont multiples. Le Dr Désiré Rakotonirina cite, entre autres, la surcharge du travail, les problèmes relationnels avec les collègues et avec le supérieur hiérarchique, le manque de reconnaissance, le rythme de travail intense, l’absence de repos et le travail de nuit, l’insatisfaction au travail. La prise en charge du stress au travail n’est pas encore effective dans la plupart des SMIE. «Il n’y a pas de médicaments adaptés au traitement du stress. C’est le mode de vie qui doit être organisé», note Manitra Hervé Andrianaly. Il précise que son département prévoit la collaboration avec un spécialiste pour former ses médecins sur ce problème en milieu professionnel, dès cette année. «Il faut apprendre à gérer le stress. Organisez le travail, qu’est-ce qui est priorité, qu’est-ce qui est urgent. Prenez du temps, 30 mn par jour, pour vous divertir. Dormez suffisamment. Mangez sainement. Pour les employeurs, améliorez la communication avec les employés, valorisez leurs efforts», recommande Ainamalala Razakandrainy.