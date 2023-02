GOUVERNEMENT – Le remaniement se précise

Le Conseil des ministres d’hier est vraisemblablement le dernier pour le gouvernement dans sa composition actuelle. Le président de la République a remercié les ministres à l’issue de la réunion et a annoncé un remaniement à venir.

Remaniement en cours. C’est avec ce court message que certains ministres ont fait part de la situation à leurs collaborateurs à l’issue du Conseil des ministres, hier. En clôture de cette réunion hebdomadaire de l’Exécutif, Andry Rajoelina, président de la République, a adressé ses “remerciements”, aux ministres, pour leur travail et leurs efforts. En adressant ses remerciements aux ministres, le chef de l’État leur a annoncé qu’il procédera incessamment à un remaniement du gouvernement.

Aussi, “les ministres se chargeront juste des affaires courantes d’ici là”. Il s’agira de la cinquième recomposition de l’équipe gouvernementale depuis le début du quinquennat de Andry Rajoelina, avec un Premier ministre inamovible, Christian Ntsay. Le rapport du Conseil des ministres n’en fait cependant pas mention. Presque un an après le dernier remaniement donc, l’équipe de Christian Ntsay connaîtra une nouvelle recomposition. Le dernier remaniement du gouvernement remonte en effet au 16 mars 2022. Ce jour-là, l’objectif imposé par le chef de l’État aux ministres était d’avoir des résultats tangibles un an après leur nomination. L’heure est donc au bilan. Leur performance devrait ainsi décider de l’avenir de chaque ministre. Seulement, cette année, il y a un autre paramètre non négligeable. Il y aura l’élection présidentielle au bout. En vue de cette échéance, plusieurs voix au sein de la famille politique du locataire d’Iavoloha souhaitent voir “un gouvernement de combat politique”. Certains affirment même que “ceux qui seront nommés ministres doivent être des personnes qui pourront faire gagner des voix au Président lors du scrutin”.

Dernière ligne droite

Outre le volet politique, cependant, les performances des tenants du pouvoir seront aussi décisives aux élections. Raison pour laquelle le Président a donné comme consigne, dès sa première sortie publique de l’année, que le gouvernement allait prioriser le volet social, tout en menant à bien les projets inhérents à ses Velirano. Il faudra aussi tenir compte d’un autre rendez-vous, l’organisation dans les règles de l’art des Jeux des îles de l’océan Indien. Surtout qu’avec le temps qui reste, il faudra le faire au pas de course. Le locataire d’Iavoloha a besoin d’un gouvernement qui donnera une nouvelle image à son administration. Une équipe, loin des scandales, qui puisse apporter un second souffle et donner le coup d’accélérateur nécessaire dans cette dernière ligne droite de son mandat. Sauf changement, le nouveau team Ntsay sera connu au retour du président de la République du sommet de l’Union Africaine, à Addis-Abeba. Il s’envolera pour la capitale éthiopienne demain et devrait être de retour dimanche ou lundi.

Jusqu’ici, rien de précis ne filtre sur le nombre de remplacement, ou l’allure du nouveau gouvernement. Ceci bien que plusieurs hypothèses fusent. Quelques indications peuvent néanmoins permettre de s’avancer dans des projections. Il y a le poste de ministre des Affaires étrangères vacant, qu’il faudra compléter. Le remaniement pourra aussi trancher sur le cas de Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, récemment élu président du conseil d’administration de l’ASECNA ; dont la démission préalable du gouvernement est la condition pour y siéger. D’une chose l’une, ce sera aussi une occasion d’en finir avec ses guéguerres avec le conseil d’administration de Madagascar Airlines.

L’information rapportant une démission de Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics, tend aussi à être confirmée. Des indiscrétions confient qu’il aurait trouvé un poste à Paris et devrait prendre ses nouvelles fonctions au début du mois de mai. Il y a aussi le cas de Roberto Tinoka, ministre de la Jeunesse et des sports qui sèche les Conseils des ministres et du gouvernement depuis plusieurs mois.