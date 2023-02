FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa Juniors FC prend le large

Le club leader de la conférence Nord, Fosa Juniors FC, s’est imposé 3 à 1 contre l’ASA Diana hier à Vontovorona. Les Majungais conservent ainsi la première place de leur groupe.

Le club majungais poursuit son sans-faute. Leader de la conférence Nord, Fosa Juniors FC conserve sa position de leader en s’imposant sur le score de 3 buts à 1, face à l’ASA Diana, hier à Vontovorona lors du match en retard comptant pour la cinquième journée de l’Orange Pro League. L’équipe du Boeny alignant les Barea CHAN, en l’occurrence Dax, Tsiry, Rado, Avizara et Jean Yves, avec Drogba devant, ont été surpris par l’efficacité de la ligne défensive de l’équipe d’Ambondrona Nosy-be.

Fosa a raté sa première occasion. Jean Yves a servi Drogba qui a glissé en tapant la balle devant le portier des iliens (25e). Le club leader de la conférence a ouvert la marque sur un penalty transformé par le défenseur central, Andry Max après le tacle du dernier défenseur de l’ASA sur Jean Yves dans la surface (34e). Fosa Juniors FC a imposé au retour des vestiaires son rouleau compresseur en creusant l’écart (2-0) dès la première attaque après de coup d’envoi, but inscrit par Vévé (46e), servi par Fely, tous deux venant de remplacer Tsiry et Rado.

Les occasions se sont enchaînées pour les Fosa, entre autres le but raté par Drogba, seul face au portier des Iliens (48e), suivie de celle de Vévé qui a tenté le premier poteau au lieu de laisser la finition à Drogba déjà dans l’axe.

Résistant

L’équipe de Nosy-be a bien remonté la pente en réduisant l’écart. Sur le flanc gauche, Coco a servi Alfredo, qui a assuré, seul face au gardien de but du Fosa, Fabrice (60e). Le club champion national Pro D2 a poursuivi son pressing mais Alfredo a raté à la finition le but de l’égalisation (68e). Sambatra a tenté lui aussi un tir en puissance repoussé par le portier de l’ASA, Jobilahy, la balle percutant par la suite le poteau. Le même Sambatra a signé de sa tête le troisième but de KO, un centre bien dosé au premier poteau de Fetra (83e). «Nous avons eu du mal à rentrer dans le match car cela fait deux mois que nos joueurs n’ont pas travaillé ensemble. Avec une semaine de préparation, il manque la cohésion sur le terrain. En deuxième période, ils ont été efficaces en appliquant les consignes face une équipe à ne pas sous-estimer, club de D2 qui vient d’accéder en Pro League. L’ASA a bien joué et a résisté» a souligné Franck Rajaona­risamba.

Le club d’Ambondrona a failli réduire l’écart, le but de Lozin a été annulé car il aétait en position d’hors-jeu (87e). «Nous venons de regrouper les joueurs et n’avons pas eu le temps de préparer ce match. Il nous reste encore beaucoup de matches et nous sommes toujours confiants d’aller filer en quarts» confie, pour sa part le coach Izidiny Amady. Fosa conserve ainsi la position de leader et creuse l’écart avec 6 points de diffé­rences (15 points) devant l’Uscafoot, crédité de 9 points.

Classement 5e journée

Conférence Nord:

1-Fosa Juniors FC (15 points)

2-Uscafoot (9 points)

3-Cosfa (8 points)

4-Ajesaia (7 points)

5-AS Fanalamanga (7 points)

6-Tia Kitra FC (3 points)

7-ASA Diana (2 points)

8-TFFC (1 point)