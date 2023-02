ÉVÈNEMENTS ÉCONOMIQUES – SPI Forello reprend les activités de Première ligne

Un changement dans la continuité, mais avec des innovations. Première ligne cède ses actifs à SPI Forello qui prend désormais en main l’organisation des grands rendez-vous économiques à venir.

Une suite logique». C’est en ces termes que Jean Luc Yviquel, gérant de Première ligne depuis vingt- cinq ans, avec le regretté Domenichini Ramiaramanana, a qualifié la reprise des activités de cette société spécialiste des évènements économiques à dimension internationale, par SPI Forello. C’était hier lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel du Louvre.

«Il s’agit d’une issue attendue dans la mesure où SPI Forello par l’implication personnelle de Gérard Monloup, son directeur général, nous a apporté son soutien indéfectible durant les moments difficiles. Comme pendant la crise sanitaire. D’ailleurs les salons et foires à caractère internationale sous l’impulsion de Première ligne ont été organisés dans la Zone des expositions de Forello ces dix dernières années. Ce passage de témoin sera effectif dès les 1er mars» précise Jean Luc Yviquel. Comme il a été convenu entre les deux parties. Un transfert naturel des compétences. Gérard Monloup, opérateur connu dans le monde des affaires, surtout les promotions immobilières et produits dérivés, a promis d’apporter des investissements pour que ces foires et salons épatent davantage les participants et les visiteurs par des innovations.

Jean Luc Yviquel est convaincu que «SPI Forello demeurera fidèle à ses engagements et sera déterminé, nous en sommes certains, à dépasser toutes les attentes dans les années à venir. Afin de continuer à réaliser la vision et le rêve, l’Agence première ligne qui a été, avant tout présente pour mettre en avant l’image de marque de Madagascar dans un écrin de choix».

En vingt-cinq ans de bons et loyaux services pour les causes économiques, Première ligne a pu tenir 65 foires et salons, avec 75 000 exposants, diffuser des publicités sur France 24, recevoir la venue de 1,2 million de visiteurs dont une centaine de membres de gouvernement, à l’inauguration ou à titre privé. Des performances dignes de tous les éloges. « Ce qui signifie que nous avons pu, malgré les soubresauts politiques, obtenir la collaboration des institutions du pays. Aussi, pour cette année électorale, par les expériences vécues, je n’ai pas d’appréhension particulière à formuler. La vie économique doit continuer au-delà des vicissitudes politiques» tenait à rassurer Jean Luc Yviquel à l’endroit de Gérard Monloup . Un «zanatany» bien ancré dans ses terres adoptives. Il parle le malgache sans accent. Lui aussi il a vécu les diverses épisodes de l’histoire de Madagascar. Comme quoi, les grands esprits se

retrouvent.