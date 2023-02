Des pierres industrielles saisies

Trois cents kilos de cornaline et d’agate sans papier ont été découverts à bord d’un taxi-brousse de Mahajanga vers Antananarivo, à Ampanotokana-Mahitsy, avant-hier. Le chauffeur et une autre personne ont été arrêtés par les gendarmes. L’enquête sera confiée et les pierres industrielles transférées à la police des mines.