CYCLONE – Freddy se renforce en intensité

Le cyclone tropical s’intensifie et continue son périple. Hier le cycloneoi.com annonce que Freddy génère des rafales estimées à 295 km/h près de l’œil. “Avec une intensité de 115kt sur 10 min selon le CMRS de La Réunion, Freddy n’était qu’à un souffle d’atteindre le stade très intense lors du point de 10h (Mascareignes)”, indique le site. Il a été annoncé que le système va se rapprocher de la zone des terres habitées et potentiellement au stade de cyclone intense. Hier, le système qui a continué de se renforcer et il est classé cyclone intense par le CMRS de La Réunion. Cette augmentation en force pourrait encore évoluer. «Il a le potentiel pour maintenir une intensité élevée tout au long de son parcours. Néanmoins, des fluctuations d’intensité ne sont pas exclues (possible cycle de l’œil)», a annoncé le site. Néanmoins, le danger est toujours écarté pour les terres habitées jusqu’à 72 h. Freddy se positionne loin, ce qui exclut le risque pour cette semaine. Météo Madagascar s’aligne également sur les mêmes prévisions pour le cas de Madagascar. “On note une augmentation en intensité du cyclone. Il évolue un peu plus à l’Ouest. Sa trajectoire sera surveillée mais nous allons obtenir de plus amples informations par rapport à ce système au début de la semaine prochaine“, indique un prévisionniste de la météo. Le site cycloneoi.com rassure qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir cette semaine. La surveillance est de mise.