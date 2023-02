CONVENTION DE PARTENARIAT – Subvention pour les activités du Plan de développement régional

Les activités incluses dans le cadre du Plan régional de développement (PRD), dans la région Boeny, sont désormais subventionnées en partie par la coopération allemande. Ceci à travers le projet de Promotion d’une Politique Foncière Résponsable ou ProPFR. Notamment pour la sécurisation foncière des pâturages et forêts. C’était dans cette optique que la convention de partenariat encadrant une subvention locale, à hauteur de deux cent dix-neuf millions trois cent mille ariary, entre la région Boeny et le ProPFR, a été signée, au bureau du gouverneur, Mokthar Salim Andriantomanga mardi dernier. Le projet de Promotion d’une Politique Foncière Responsable ou ProPFR, sous tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, était représenté par la coordinatrice régionale Ravalison Felana Mihanta, durant la cérémonie. « Cette convention constitue le cadre général relatif à la mise en œuvre de l’appui du ProPFR à la région Boeny à travers une subvention locale pour les activités dans le cadre du PRD, relative à leurs actions liées à la sécurisation foncière et à l’aménagement du territoire. Elle inclut des interventions dans le cadre de la mise en place d’un système de suivi spatialisé, l’appui à la sécurisation foncière des pâturages et forêts à gestion communautaire et l’identification et la mise en place concertée de zones d’accueils pour les migrants», a expliqué la coordinatrice. Le montant de la subvention de deux cent dix-neuf millions trois cent mille ariary s’étale pour une durée de 15 mois. Ce, pour l’équipement et le fonctionnement de la cellule, Système d’Information Géographique (SIG) de la région. La subvention consiste également à financer les concertations et missions concernant la sécurisation foncière des forêts et pâturages et l’accueil des migrants. « La composante pays Madagascar de ProPFR poursuit l’objectif de l’accès à la terre. C’est un préalable fondamental pour la mise en valeur des paysages forestiers. Il s’est amélioré pour la population rurale de la région Boeny, particulièrement pour les femmes et les groupes marginalisés. La sécurisation des droits d’utilisation et de propriété des terres, faisant partie des mesures pilotes pour la réhabilitation des paysages forestiers, vise à trouver et à tester des approches organisationnelles et technologiques. Elles assureront l’accès des populations rurales aux ressources forestières », a expliqué un représentant du projet ProPFR. Avec l’appui du GIZ, la région Boeny a pu élaborer son Schéma régional d’aménagement du territoire ou SRAT en 2017. Elle s’est dotée d’un PRD en 2019, en cours d’actualisation depuis 2021 tout en gardant la vision 2036 d’une « région prospère, équilibrée économiquement et socialement, notamment dans la répartition spatiale de la population et soucieuse de son environnement ».