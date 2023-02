CIVISME – Les comportements civiques délaissés

«Le civisme n’est plus une valeur essentielle pour beaucoup», regrette Lanto Ratsida, sociologue et président fondateur de l’Observatoire de la jeunesse, hier. Des élèves qui ont refusé de chanter l’hymne national et de respecter la cérémonie de lever de drapeau, dans une école publique à Alakamisy-Itenina, cette semaine, ne sont qu’une partie de l’iceberg. Beaucoup ont délaissé les comportements civiques. «Le manque de respect des biens communs, des fonctionnaires qui négligent leur métier, le manque d’hygiène, le manque de respect pour la collectivité», sont les signes de l’incivisme, cités par Lanto Ratsida. L’incivisme est un comportement adopté suite au manque d’éducation au niveau de l’école et au niveau familial. Le changement idéologique, généré par le passage du régime socialiste, pendant la deuxième république au libéralisme, est estimé par ce sociologue, comme une autre raison de l’incivisme. Il a emprunté, par ailleurs la pyramide des besoins de Maslow pour l’expliquer. «Si les besoins primaires ne sont pas satisfaits, il est difficile pour un individu de compléter les autres besoins», lance-t-il. Le ministère de l’ducation nationale travaille pour inculquer le civisme chez la population. Une direction de l’éducation de masse et du civisme et de la citoyenneté au sein de ce ministère a pour mission de sensibiliser la société sur le civisme.