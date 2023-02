BASKETBALL – AMICAL – La sélection malgache battue par Mayotte

Des rencontres nécessaires pour mieux se situer. La sélection malgache de basketball, formée par les joueurs du COSPN et du GNBC réunis, se sont inclinés sur le score de 73-75 (10-26, 20-19, 10-14, 33-16) devant la sélection mahoraise de basket-ball, pour le match amical joué hier au Palais des sports de Mahamasina.

Comme au début de tous ses matches contre les joueurs locaux, la sélection mahoraise a durci le match d’entrée et elle a réussi à étouffer les joueurs malgaches. Au bout de 3 minutes de jeu, les joueurs locaux étaient menés 2-9. Tout ce que les joueurs malgaches ont entrepris n’a rien donné, les deux tentatives de dunk d’Arnol ne se sont pas transformées en point tandis que les Mahorais ont continué de creuser l’écart. À 4 minutes 25 secondes de la fin du premier quart temps, le score était de 14 à 4 en faveur des Mahorais. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 26-10 en faveur des protégés de Marshall Domergue, l’entraîneur de la sélection mahoraise.

Les joueurs locaux sont réveillés de leur torpeur en essayant d’accélérer le jeu. Bien placée sur chaque attaque, la sélection mahoraise a continué sa domination et fait tilt à chaque tir tandis que la bande à Danz, Elly et Arnol n’arrivait pas à marquer. Au bout de cinq minutes de jeu, le score était de 30-14 pour Mayotte. Poussée par le public, la sélection malgache est revenue à 30-35 à la fin du deuxième quart-temps.

Au troisième quart temps, les joueurs malgaches sont bien entrés dans leur match et par deux fois Elly a scoré. Après deux minutes de jeu, les joueurs locaux ont mené pour la première fois au score 40-39. C’était éphémère car les Mahorais ont gagné tous les duels au pivot et le score à la fin du troisième quart temps était de 58-52 pour les visiteurs.

Toujours prête

Malgré l’accélération du match par les joueurs malgaches au quatrième quart temps, ils se sont inclinés sur le score de 73-75. Richardin Ratsitokana (COSPN), coach de la sélection malgache avec Lova Raheridera (coach de GNBC), a expliqué que le manque de préparation de l’équipe malgache s’est fait sentir durant ces matches amicaux. Les joueurs malgaches ne se sont préparés que depuis moins de dix jours. On a constaté la carence en défense. Ces rencontres ont été bien utiles pour détecter les failles de nos joueurs et pour les rectifier.

Ces rencontres internationales ont pris fin ce jour (hier). Les deux clubs malgaches ont joué chacun deux matches. L’objectif pour la sélection mahoraise était de tâter le terrain malgache pour la préparation des JIOI de 2023. Pour les joueurs locaux, ce sont des matches de reprise et de mise en jambe pour la préparation de la saison 2023. La saison sera longue mais la Fédération malgache de basketball est toujours prête à mener à bien sa mission cette année, que ce soit sur le plan international ou sur le plan local .