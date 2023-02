ATHLÉTISME – UTOP – L’inscription s’ouvre jusqu’au 9 avril

J-85. Le comité directeur de l’UTOP, dirigé par son président Rivo Andriamanalina, a réuni la presse hier à l’hôtel Radisson Blu sis à Ambodivona pour l’ouverture officielle des inscriptions à l’UTOP quatorzième édition. Cette quatorzième édition aura lieu du 12 au 14 mai et ce sera un évènement sportif qui va réunir plus de 2000 coureurs locaux et étrangers.

Lors de sa prise de parole, Rivo Andriamanalina, président de l’association UTOP a expliqué que l’UTOP ou Ultra trail des O plateaux est l’un des plus grands évènements sportifs internationaux à Madagascar en termes de nombre de participants. L’UTOP n’est pas seulement du sport, c’est aussi une certaine philosophie, un développement de Madagascar par l’intermédiaire du sport .

L’édition 2023 sera une occasion pour les fidèles partenaires Gold, tels que Liqui Moly, Ibonia et le MNDPT (Ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications), les partenaires Silver dont Hero et MIARAKAP, les partenaires Platinium (Canal plus, MCB, Colas, Orange Mada­gascar, Radisson Blu, Arbio­chem Group, le lycée français de Tananarive, de faire Utop 14ème édition une vitrine de la réussite d’une organisation car c’est aussi un ambassadeur pour le sport malgache.

Paiement en ligne

L’innovation pour cette année est que les inscriptions et le paiement des frais se font uniquement en ligne, sur le nouveau site web de l’association. Et le président de l’Utop Rivo Andriamanalina de continuer: « Pour ceux qui n’ont pas les moyens de faire les inscriptions en ligne, l’association UTOP les invite à se rendre auprès du kiosque ORTANA à Antaninarenina. Une équipe dédiée et équipée de matériels informatiques et de connexion internet sera mise à la disposition de tous les intéressés qui veulent participer, tous les samedis de 9-16 heures ».

Pour la sincérité de la course et pour éviter toute confusion chez les trailers, l’association Utop continue et améliore l’utilisation du chronométrage informatisé et du GPS pour la sécurité des coureurs. Les dossards utilisés seront équipés de puces électroniques pour avoir un temps réel sur le suivi du parcours et le temps exact de chaque coureur durant tous les trajets.

Sept courses différentes seront mises aux choix des coureurs, selon leurs capacités. Le plus dur et le plus attendu sera l’ultra trail de 126 km, qui reliera Marozevo à Ambatobe, le semi-trail de 70 km reliant Manatasoa-Ambatobe. L’Xtrail de 40 km (Mantasoa- Ambohimiadana Carion), sera mis au menu des coureurs qui aiment les courses intermédiaires, ce ne sera pas la plus dure mais ce ne sera pas non plus la plus simple. Le T-rail de 35 km, qui reliera Ambohimiadana Carion-Ambatobe, le 6-Trail, une distance de 22 km, se courent entre Soamanandray-Ambatobe, le Fun Run de 10 km se fera autour d’Ambatobe pour les débutants, et enfin le Zaza Trail de 5 km sera mis au menu des enfants.