Antioche et les racines du christianisme

Les tremblements de terre du 6 février auraient fait près de 40.000 morts en Turquie et en Syrie. Comptage macabre toujours en cours d’aggravation dans une région déjà plusieurs fois sinistrée par le passé : le séisme de 526 aurait fait 250.000 victimes, celui de 1054, 10.000 morts.

Au carrefour des voies vers l’Anatolie, la Mésopotamie et la Judée et desservie par le fleuve Oronte, la ville d’Antioche fut fondée en 300 avant J.-C. par l’un des successeurs d’Alexandre le Grand, Séleucos 1er Nikator. Elle devint la capitale de l’empire séleucide et demeura à l’époque romaine la capitale de la province de Syrie (63 avant J.-C.). Jusqu’à la fondation de Constantinople, en 330 après J.-C., elle occupait la troisième place dans la hiérarchie des villes de l’empire, après Rome et Alexandrie. En 637, Antioche fut conquise par les Arabes. Le 23 juin 1939, à la veille de la seconde guerre mondiale, l’accord franco-turc intitulé «arrangement portant règlement définitif des questions territoriales entre la Turquie et la Syrie» céda la province du Hatay, dont sa capitale Antioche (Antakya), à la Turquie. Les protestations syriennes se sont toujours heurtées à la reconnaissance de la situation par les Nations Unies.

Aux premiers siècles, Antioche fut le centre du christianisme helléniste tandis que Jérusalem demeurait le centre des chrétiens d’origine juive. On désignait les premiers comme des non-circoncis tandis que les seconds étaient circoncis. Ce distingo mit l’apôtre Pierre en difficulté, puisqu’il se comportait librement avec les chrétiens non-juifs tant qu’il ne se trouvait pas en compagnie des juifs christianisés. Cette hypocrisie déboucha sur l’incident d’Antioche, quand, devant tous, Paul réprimanda Pierre : «Nous sommes Juifs de naissance. Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus Christ» (Galates, II, 15-16).

À l’évangile de Jean, I, 42, on peut lire : «Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appeleras Kèphas – ce qui veut dire Pierre». L’église rupestre d’Antioche porte le nom de Saint-Pierre, considéré comme le premier évêque d’Antioche : c’est Saint Luc l’Évangéliste, originaire d’Antioche, qui fit don aux chrétiens de la grotte qu’on dit être la première église de la chrétienté.

Pour la plupart, les chrétiens ignorent les racines de leur religion en cette terre. Jérusalem-Damas-Alep-Antioche : ces lieux furent les témoins des premiers enseignements suivis des premières conversions à la nouvelle religion. C’est à une communauté de Juifs et de païens que s’adressèrent les enseignements de Paul et de Pierre, au 1er siècle. Et c’est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de «chrétiens» (Actes des Apôtres, XI, 26).