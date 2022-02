Passage Dumako à Toamasina – 2 956 personnes déplacées dans les sites d’accueil

16 Février 2022 | 16h20

Toamasina croule sous les eaux depuis hier matin ! Toutes les ruelles, rues et maisons d’habitation sont inondées et submergées par les eaux de pluies.

La gare routière à Tanambao 5, au rond-point des sapeurs-pompiers sur le boulevard Augagneur et autour de la Cité Marabout, ainsi qu’au rond-point devant le Commissariat du 2ème arrondissement à Tanambao 2, plusieurs quartiers de Toamasina 1 sont totalement affectés.

Les autorités dirigées par le maire de la CUT de Toamasina sont à pied d’œuvre depuis hier matin et toute la nuit, aucun répit également durant cette journée. Les évacuations sont effectuées en vedette rapide et pirogues par les pompiers.

Des pluies intermittentes s’étaient abattues dans toute la ville de Toamasina depuis hier matin.

Si l’on fait le compte jusqu’à cet instant, 24h de pluies étaient observées sur 36h : l’accalmie dure une vingtaine de minutes puis les pluies s’abattent pendant un quart d’heure. Les eaux ne semblent pas partir mais stagnent.

Beaucoup de foyers sont en difficulté, car l’eau n’a pas arrêté de monter, depuis hier, cela a continué toute la nuit.

Les sites d’accueil des sinistrés prévus par le BNGRC et le CRGCR Atsinanana sont de nouveau ouverts depuis hier. Des milliers de personnes sont déplacées et ont quitté leurs maisons.

La dernière situation de l’effectif des sans-abris à 14h30 fait état de 2.956 personnes déplacées, soit 740 ménages.

Photos Cu Toamasina.