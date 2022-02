Passage du cyclone Dumako – Stock de PPN suffisant à Analanjirofo

Analanjirofo est l’une des zones qui pourraient être affectées par le cyclone Dumako. Pour y faire face, une réunion dirigée par le gouverneur, avec les chefs de districts ainsi que des responsables des différents départements s’est tenue hier à Fenoarivo Atsinanana. Le Direction régionale de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (DRICC) d’Analanjirofo y a pris part.

Outre le renforcement de la sensibilisation et la préparation des endroits pour accueillir les sinistrés, la DIRCC a incité les commerçants à augmenter leurs stocks notamment ceux des zones reculées en l’occurrence Mananara avaratra, Sainte-Marie, Soanierana Ivongo et Vavatenina. Des instructions spéciales ont été données à Maroantsetra, qui est plus proche de l’œil du cyclone. «Suite à notre descente, on a constaté que le stock des PPN est suffisant. Outre le riz, l’huile, le sucre, la farine… , le prix du charbon en bois était également surveillé », a expliqué la DRICC Analanjirofo.

Un kilo de riz importé coûte 2 000 à 2 100 ariary tandis que le riz local se vend entre 2 600 à 2 800 ariary le kilo. Le prix de l’huile varie entre 6 400 ariary à 7 000 ariary. Le sucre coûte entre 3 200 ariary et 3 500 ariary le kilo. Un sac de charbon en bois coûte 10 000 à 15 000 ariary selon le type. « Le contrôle de la disponibilité et des prix des marchandises est une tâche de routine », a précisé le DRICC d’Analanjirofo.