Nosy Be – Attaque sanglante d’un opérateur mobile monnaie

Fait-divers troublant à Nosy Be. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 21 heures, des bandits équipés d’armes blanches ont attaqué le foyer d’un couple d’opérateurs de mobile monnaie à Ambodivoanio. D’après les préjudices déclarés, les malfaiteurs ont fait main basse sur plus de quatre millions d’ariary en liquide, ainsi que des téléphones dont les soldes restants s’élèvent à vingt-trois millions d’ariary.

Les victimes étaient à leur domicile lorsque les bandits ont sévi. Les assaillants tenaient des armes blanches, dont une hache, avec laquelle ils se sont déchaînés sur les victimes. Des en t ailles profondes ont été laissées sur le crâne du chef de famille, par les nombreux coups qu’il a encaissés. Passée à tabac, son épouse a été elle aussi sérieusement touchée.

Les malfaiteurs ont laissé sur les lieux du crime deux paires de sandales, deux sacs en polyéthylène tissé ainsi que la hache qui a servi à battre le couple. Les blessés on t été admis au centre hos­pitalier de Nosy Be. Aux dernières nouvelles, ils sont hors de danger. Sitôt alerté, le maire de la commune de Nosy Be s’est rendu sur les lieux de l’attaque. Les malfaiteurs restent jusqu’à maintenant introuvables.