Musique – A’Kalo chante la musicalité des dialectes malgaches

Un jeune groupe qui fait preuve d’un esprit de fraternité sans égal, A’Kalo entame humblement sa conquête de la scène musicale. Tirant ses origines du grand Sud, le groupe honore à sa manière la culture musicale de la Grande île.

PROPOSANT une représen­tation inédite de sa part des mélodies du terroir, le groupe A’Kalo s’affir­me par son dynamisme sur scène. Porté une fougue e t une jeunesse d’esprit créative, le groupe enchaîne les petits concerts depuis la capitale aux autres régions en scandant avec fie r té son amour pour la culture malgache.

A’Kalo c’est l’histoire d’un groupe de chant traditionnel originaire du Sud de Madagascar, qui à travers la passion de celle qui en est le fer de lance, convainc le public mélomane à apprécier autrement les divers genres de chant traditionnel dont regorge le répertoire de la musique malgache.

Signifiant « Pilon » dans le dialecte Antandroy, A’Kalo fondé en 2016, poursuit avec humilité sa conquête de la scène mu­sicale nationale. Créé par Damy Govina, chanteuse, auteure et compositrice du groupe, A’Kalo rentre dans la lignée de ses illustres aînés qui avant lui scandaient fièrement aussi les splendeurs des mélodies du terroir malgache, le tout sublimé par la poésie de ses dialectes.

On lui reconnaitra donc aussi bien des influences de Tsimihole ou encore Njava, tout en affichant toujours son authenticité sur scène. Il sera sur la scène du Nocomment Bar Isoraka ce 19 février à partir de 20h.

Musique traditionnelle

Pour A’Kalo, l’idée est de revaloriser la culture musicale de Madagascar, particulièrement auprès d’une jeune génération de public, notamment en scandant cette fameuse poésie des dialectes locaux, car le groupe chante en différents dialectes. Composé de six membres, un guitariste, un bassiste, un percussionniste, un chœur, et un batteur, A’Kalo apporte ainsi sa pierre à l’édifice en s’affichant comme un jeune groupe fédérateur d’un public de tous horizons.

De même, Damy Govina ayant baigné dans la musique depuis longtemps se distingue déjà par ses connaissances générales sur les traditions, les us et coutumes du Sud, entre autres en étant forte d’un parcours de journaliste culturelle. Entre modernité et respect des valeurs des mélodies du terroir donc, A’Kalo enivre par sa musique.

On lui reconnait déjà des titres comme, « Mamie », « Ambone ambane », « Hilako », « Tokavo raho », « Zaza male », « Manta », « Akory » et « Adidy », à travers lesquels il affiche sans dé tour son iden ti té musicale. Le groupe A’Kalo s’affirme déjà comme un coup de cœur pour ceux qui l’on découvert et ambitionne d’enchanter encore plus un large public à l’avenir.